Elezioni Comunali a Scalea: si scaldano i motori per una sfida a quattro del 25-26 maggio

Il simbolo della lista è caratterizzato da un cerchio con sfondo azzurro, una trottola verde, bianco e rossa stilizzata e la dicitura “SCALEA Rinasce” nella parte superiore e “MARIO RUSSO SINDACO” in quella inferiore.

Una delle liste in campo, “Scalea Rinasce”, fa riferimento al candidato sindaco Mario Russo. I candidati al consiglio comunale per questa lista sono:

Scalea si prepara a rinnovare la sua amministrazione comunale con le elezioni del 25 e 26 maggio. I cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale.

Un’altra lista in lizza è “Scalea Oltre” che vede come candidato sindaco Giacomo Perrotta. I candidati al consiglio comunale per questa lista sono:

* Gaetano Bruno

* Antonio Caroprese

* Adelina Carrozzini

* Luigi detto Gino Cirimele

* Maria Cristina Dibella

* Gennarino detto Dino Di Lorenzo

* Eleonora Alessia Giachetta

* Katia Greco

* Antonella Guida

* Fatima Santina detta Fatima Kochtab

* Davide Manco

* Caterina Perrone

* Micaela detta Michela Prospato

* Giuseppe Sarubbo

* Diego Spagnolo

* Angela Stabilito

Il logo della lista riprende la denominazione “SCALEA OLTRE” con in evidenza il nome del candidato sindaco Giacomo Perrotta.