Politica
Elezioni regionali Calabria 2025: affluenza in calo, solo il 29,08% alle 19 di domenica
Calabria – Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 la partecipazione al voto si conferma bassa. Secondo i dati ufficiali del Viminale, aggiornati alle 23:29 di domenica 5 ottobre, ha votato soltanto il 29,08% degli aventi diritto, pari a 549.132 elettori su 1.888.368.
Va precisato che l’orario di aggiornamento (23:29) non coincide con l’orario della rilevazione: l’ultimo dato utile è quello delle ore 19 di domenica, quando i seggi erano ancora aperti. Il Ministero dell’Interno aggiorna successivamente il portale, consolidando le informazioni arrivate dai Comuni.
Rispetto alle regionali del 2021, che portarono alla vittoria di Roberto Occhiuto, la partecipazione è nettamente inferiore: allora l’affluenza finale fu del 44,36%, con oltre 15 punti percentuali in più rispetto all’attuale andamento.
Nel dettaglio, la provincia di Catanzaro si conferma la più partecipativa, superando il 30%, seguita da Reggio Calabria e Crotone intorno al 28%. Più basse le percentuali a Cosenza (27%) e Vibo Valentia (circa 25%), quest’ultima ancora una volta fanalino di coda.
Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 15 di lunedì 6 ottobre, quando verrà diffuso il dato definitivo sull’affluenza. Se il trend dovesse restare invariato, la Calabria chiuderebbe questa tornata elettorale ben sotto il 40%, segnando un ulteriore passo indietro nella partecipazione democratica.
Un segnale di disaffezione crescente che conferma la distanza tra cittadini e politica, nonostante le molte urgenze che ancora attraversano la Regione — dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro alla gestione delle risorse europee.