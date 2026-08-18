Elisa Scutellà “emodinamica h24 per Corigliano Rossano, Paola, Lamezia Terme e Vibo”

Garantire il diritto alla salute in modo equo superando i divari territoriali. È l’obiettivo della mozione depositata dalla Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Elisa Scutellà, che chiede alla Giunta Occhiuto di assumere una chiara e solida scelta d’indirizzo politico, prevedendo un piano di servizi strutturali, stabili e permanenti per l’attività di emodinamica presso i Presidi Ospedalieri di Corigliano-Rossano, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia garantendo una copertura operativa continuativa H24 – 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – inserita a pieno titolo nella Rete STEMI ed all’interno della Rete per le Sindromi Coronariche Acute (SCA).

«Di fronte a patologie tempo-dipendenti come l’infarto acuto, ogni minuto è vitale», dichiara Scutellà.

«Servizi a tempo parziale o squadre itineranti non bastano per le emergenze notturne o festive. Serve un’operatività continuativa per aree strategiche come la Sibaritide, il Vibonese, il Tirreno e il Lametino».

La capogruppo evidenzia lo spirito costruttivo dell’iniziativa: «L’obiettivo non deve essere alimentare polemiche o inasprire il dibattito con denunce sulla stampa, ma proporre soluzioni reali. La salute non ha colore politico: su questi temi serve la massima convergenza tra tutte le forze in Consiglio».

I punti chiave della mozione oltre alla copertura H24 permanente nei quattro presidi ospedalieri sono: un piano prioritario di reclutamento di medici e specialisti ed un’equa distribuzione di risorse e tecnologie d’avanguardia su tutto il territorio.