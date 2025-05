Elisa Scutellà in una Piazza del Popolo a Paola piena di entusiasmo

Ieri sera, Piazza del Popolo ha vibrato di entusiasmo ed emozione durante l’incontro che ha visto protagonisti Guglielmo Minervino, la parlamentare Anna Laura Orrico, l’ex deputata Elisa Scutellà e il Generale Marco Grazioli.

Un evento che ha rafforzato il legame tra la comunità e la coalizione civica e progressista.

Elisa Scutellà ha condiviso un episodio inquietante che l’ha colpita personalmente: “Ho ricevuto una mail anonima in cui mi si avvertiva che qualcuno stava tramando per farmi decadere dal mio ruolo di deputato,

proprio come è accaduto al vostro candidato Sindaco Graziano Di Natale.”

Nonostante le minacce, Scutellà ha ribadito il suo sostegno al candidato sindaco, sottolineando l’importanza di unirsi per il bene comune.

L’intervento del Generale Marco Grazioli ha ulteriormente arricchito la serata, affrontando temi cruciali come il bilancio comunale e il suo impegno a mettere a disposizione la propria professionalità per sostenere la coalizione.

Ogni sorriso, parola e applauso ha contribuito a creare un’atmosfera di speranza e determinazione. In questo contesto, la politica si è rivelata non solo come un insieme di idee, ma come un vero e proprio sentimento,

un’espressione di passione e pura emozione.

“Siamo pronti a vivere questo momento ha concluso perché soffia forte il vento del cambiamento” ha dichiarato Scutellà, invitando tutti a unirsi per costruire un futuro migliore.