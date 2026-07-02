Elisa Scutellà (M5S) ; “Sull’alta velocità Occhiuto deve dare risposte concrete”

La Capogruppo M5S in Consiglio regionale, Elisa Scutellà, interviene sulle recenti dichiarazioni del presidente Occhiuto riguardo al finanziamento dell’alta velocità ferroviaria in Calabria, giudicando l’ultima proposta “un’operazione di distrazione di massa”.

Secondo la Capogruppo M5S, l’idea di utilizzare un miliardo di euro dal programma europeo Rearm EU, destinato alla difesa, per completare l’alta velocità in Calabria, appare irrealistica e politicamente fragile.

“È evidente che siamo di fronte all’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi ai calabresi”, afferma Scutellà.

“Tutti conoscono le tensioni politiche che circondano questa vicenda e basterebbe che il presidente Occhiuto chiedesse alla premier Meloni quali difficoltà abbia incontrato nel rendere questa misura più flessibile e sostenibile.”

La Capogruppo M5S sottolinea inoltre come il presidente della Regione non abbia mai chiarito perché l’opera non sia stata inserita nel PNRR.

“Occhiuto era prima capogruppo di Forza Italia alla Camera e poi presidente della Giunta regionale: in entrambe le funzioni non ha speso una sola parola per difendere l’alta velocità calabrese”, evidenzia Scutellà.

La Capogruppo M5S richiama anche le scelte del Governo nazionale:

“I suoi alleati hanno progressivamente sottratto risorse, a partire dai fondi del Complementare destinati alla progettazione dei lotti mancanti fino a Reggio Calabria. Tutto questo mentre si continua a inseguire un’opera che forse non si farà mai, il Ponte sullo Stretto, o che comunque senza l’alta velocità non avrebbe alcun senso.”

Scutellà invita il presidente Occhiuto a concentrarsi sulle reali priorità della Calabria:

“Il presidente smetta di assecondare gli interessi del Governo nazionale per tentare la scalata all’interno del suo partito e torni a fare il mestiere che gli compete: difendere gli interessi dei calabresi.

Su questa battaglia noi, come opposizione, siamo pronti a stare al suo fianco, purché si lavori su qualcosa di concreto e non sulle solite favole buone solo per i reel.”