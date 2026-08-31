Elisa Scutellà: “Occhiuto a Roma fa il liberista, a Catanzaro sul trasporto pubblico sembra fare solo confusione”

“Quella convocata oggi dal presidente della 4 commissione, Sergio Ferrari, sembra essere una riunione farsa”, fa sapere la Capogruppo del M5s Scutellà.

“Il presidente, fra l’altro primo e unico firmatario della legge di riforma del Tpl, sembra avere l’obiettivo di aprire solo formalmente una riflessione sulla riforma quando ha già bloccato al 27 agosto scorso, la possibilità di presentare emendamenti alla legge.

Per questo non si capisce perché invita alla seduta i sindaci della città capoluogo che potranno solo ascoltare e non saranno nemmeno sentiti. Fatto molto curioso, visto che saranno loro, con propri fondi di bilancio, a dover poi sottoscrivere le quote della nascente Spa e garantire il servizio ai cittadini.”

“In realtà il vero nodo di questa vicenda non viene spiegato: perché il centrodestra ha deciso improvvisamente di sostituire un ente di diritto pubblico come ArtCal con una Spa?

Eppure solo qualche mese fa nella redazione del nuovo piano regionale dei trasporti veniva scritto che lo sviluppo del piano sarebbe avvenuto attraverso ArtCal.”

“Se la società di diritto pubblico funzionava perché cambiare?

Così facendo si corre il rischio di perdere altro tempo e differire l’espletamento delle gare di affidamento del servizio.

Eppure l’Unione Europea ci sta comminando multe salatissime per la violazione del principio di concorrenza e l’Autorità della concorrenza e del mercato ha imposto alla Regione di procedere, dopo 30 anni, allo svolgimento delle gare entro il 31 dicembre per evitare le sanzioni di Bruxelles.”

Conclude la Scutellà: “In tutto questo l’impressione è che il centrodestra voglia solo fare melina anzichè affrontare il nodo del problema.

Altro che svolta liberista di cui Occhiuto si riempie tanto la bocca nelle sue interviste sui media nazionali.”