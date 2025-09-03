Emergenza Cinghiali: il convegno promosso dall’A.N.C.I. Calabria per contrastare un fenomeno in crescita.

Cosenza, 3/09/2025 – La “Sala degli Specchi” del Palazzo della Provincia di Cosenza ha accolto un importante confronto tenuto dall’ A.N.C.I. Calabria in merito alla crescente popolazione di cinghiali che minacciano agricoltura, sicurezza e cittadini.

Un confronto che ha visto la nutrita presenza di sindaci, rappresentati di associazioni venatorie ed esperti di caccia e che messo sul tavolo una serie di soluzioni suggerite al fine contrastare un fenomeno destinato a diffondersi sempre più in molte zone della regione.

All’installazione di dissuasori, si suggerisce anche una corretta manutenzione del verde e dei rifiuti, la formazione dei cacciatori e il fornimento di cibo ai cinghiali in zone non urbanizzate.

Decisivo è stato l’intervento della Presidente di A.N.C.I. Calabria, Rosaria Succurro, in merito ai sindaci e al loro porsi sempre in prima linea nell’emergenza cinghiali.



Grande merito è stato successivamente attribuito all’egregio lavoro svolto dalla Regione e all’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, che ha concluso l’incontro menzionando il piano straordinario regionale quinquennale per la gestione dei cinghiali

; un piano mirato principalmente alla tutela della biodiversità, della produzione agricola e al debellamento della peste suina africana.