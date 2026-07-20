Emergenza idrica a Oppido Mamertina, il Comune: “Attenzione alle false notizie diffuse nelle ultime ore”

Aggiorniamo la cittadinanza sull’evoluzione dell’emergenza idrica che sta interessando da alcuni giorni il comune di Oppido Mamertina.

Come da comunicato del Sindaco e aggiornamenti sulla pagina Facebook, nell’ultima settimana il nostro Comune, dopo 2 anni di regolare erogazione del servizio tradizionalmente discontinuo, è stato interessato dal problema idrico, dovuto a una serie di innumerevoli concomitanze:

– eccessivo consumo di acqua potabile;

– notoria vetustà della rete idrica e delle stazioni di pompaggio;

– rottura del motore nella stazione di pompaggio di Acquabona installato e di quello di scorta;

– problematiche temporanee nell’erogazione da parte di Sorical;

– constatazione, soltanto ieri, della presenza di importanti perdite, presso la condotta principale che dai pozzi alimenta il nostro serbatoio comunale, grazie all’instancabile attività di sorveglianza e monitoraggio dei nostri amministratori COSIMO VERDUCI e ETTORE MAMMOLITI.

I nostri due Consiglieri Comunali ieri fino a tarda sera, e poi anche nella giornata odierna, insieme al Sindaco, al dipendente comunale Guido Garreffa e alla Ditta Tassone, sono intervenuti per sovrintendere e collaborare nelle attività di riparazione.

Il guasto, ad oggi, è stato parzialmente risolto.

Si precisa che i vari interventi in atto, e quelli già programmati dall’Amministrazione per i prossimi giorni, incluso il ripristino della stazione di pompaggio Acquabona, non possono essere considerati risolutivi della problematica idrica, se non associati a un uso più responsabile dell’acqua da parte di tutti e pertanto non rappresentano la soluzione definitiva del problema, come qualcuno erroneamente nelle ultime ore ha voluto far credere!

Si evidenzia inoltre che i controlli sono ancora in corso e continueranno nei prossimi giorni, in sinergia con le FF. OO., richiamando al rispetto dell’Ordinanza Sindacale n. 11/2026 e sottolineando che l’attività di controllo è rivolta non certamente a chi utilizza responsabilmente l’acqua per uso domestico (che include naturalmente le piccole tradizionali coltivazioni ad uso familiare) ma piuttosto a chi irriga ampie piantagioni e coltivazioni.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni date sulla questione tramite i canali istituzionali, DIFFIDANDO DA NOTIZIE FALSE E NON ATTENDIBILI, divulgate senza i necessari riscontri istituzionali e basate esclusivamente su informazioni parziali assunte attraverso canali non ufficiali.

Lo scopo denigratorio di tali informazioni è chiaramente visibile laddove chi accusa (peraltro solo il Sindaco, anche con offese e allusioni alla persona, palesando l’odio e il risentimento personale, che nulla hanno a che fare con il perseguimento del bene comune) non si preoccupa di contattare l’organo deputato (il Sindaco e gli Amministratori) per avere gli opportuni chiarimenti e, stando comodamente sul proprio divano mentre il Sindaco, gli Amministratori e i Dipendenti comunali addetti, si adoperano con ogni mezzo a disposizione per trovare soluzioni, tenta strategicamente e artatamente di speculare su un problema così importante per i cittadini oppidesi, senza averne alcuna cognizione.

Centrare l’attenzione sulla perdita trovata piuttosto che sulla più ampia questione del consumo, per il quale parlano i numeri, significa voler fuorviare i fatti.

Questa è una cosa gravissima!

Ma la cosa più grave è che tale atteggiamento proviene da chi fa parte del massimo consesso del Comune, e dovrebbe agire, specie su queste tematiche, sempre con fini risolutori e mai demolitori, né tantomeno per assecondare e dare sfogo a rancori personali e rivalità mai superate.

Fare l’amministratore pubblico richiede, oltre all’impegno, grande senso civico, di responsabilità, rispetto per le Istituzioni e umiltà, lasciando indietro le ambizioni private! La politica è servizio ai cittadini, non occasionismo di bassa lega per esaltare se stessi.

Con quale credibilità ora la capogruppo di Oppido Futura si presenta al popolo oppidese per essere ascoltata? Con quale competenza si arroga il diritto di diramare, oltre che sui propri profili social, anche attraverso gli organi di stampa, notizie ufficiali di cui non ha contezza e tantomeno autorità, specie se non ha l’umiltà, prima, di documentarsi adeguatamente?

Invitiamo la Consigliera di minoranza, rappresentante del Gruppo Oppido Futura, a ritrattare pubblicamente le false e fuorvianti notizie divulgate e ad informarsi con gli organi preposti sullo stato delle situazioni che riguardano la nostra città prima di diffondere comunicati stampa.

Ciò non solo è un suo preciso dovere istituzionale, ma dovrebbe essere la base del vivere civile, a maggior ragione quando si ricoprono incarichi pubblici.

Ai nostri cittadini, che ringraziamo per la fiducia e la pazienza portata, con il presente comunicato, ribadiamo le indicazioni già date nei giorni scorsi.

Il Sindaco, insieme all’Amministrazione Comunale, è continuamente al lavoro per eliminare il problema, su più fronti, dai controlli sugli abusi nell’utilizzo dell’acqua, alla ricerca delle perdite e alla programmazione dei necessari lavori sulla rete idrica e nelle stazioni di pompaggio che, purtroppo, sono vetusti e necessitano di importanti interventi.

Concludiamo informando i cittadini che la pagina Facebook del Comune è strumento di sola informazione e divulgazione alla cittadinanza dell’attività dell’ente comunale, non uno sfogatoio di sterili commenti e invettive, provenienti dai detrattori e dai loro sparuti seguaci, pertanto tutti i commenti offensivi e denigratori (non anche quelli critici e propositivi) saranno eliminati.