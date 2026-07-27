Emergenza PFU e sostenibilità economica: esito dell’incontro urgente della categoria gommisti.

Si è tenuto la settimana scorsa a Cittanova l’incontro urgente promosso da CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) Città Metropolitana di Reggio Calabria con la categoria dei gommisti per fare il punto, durante una riunione molto partecipata, sulla grave ed insostenibile crisi legata allo smaltimento dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) e sulle emergenti criticità economiche che stanno colpendo l’intero comparto.

Al termine della riunione, i vertici dell’associazione e gli operatori del settore hanno tracciato il quadro di una situazione non più procrastinabile, caratterizzata sia dal blocco dei ritiri PFU che si protrae ormai da oltre nove mesi sia da un contesto di mercato in rapida ed complessa evoluzione.

I punti chiave emersi dall’incontro di Cittanova:

Richiesta formale ai vertici istituzionali : CLAAI formalizzerà nelle prossime ore una nuova richiesta d’incontro urgente al Presidente della Città Metropolitana, On. Francesco Cannizzaro, e alla Prefetta di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, per l’istituzione immediata di un tavolo istituzionale di crisi.

Criticità del sistema e gestione PFU: è stata ribadita la forte preoccupazione per l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che in assenza di un piano straordinario di smaltimento degli stock accumulati rischia di condurre le imprese al definitivo collasso operativo e burocratico.

Sostenibilità economica e dinamiche di mercato: l’assemblea ha analizzato l’impatto dei continui rincari di energia, materiali di consumo e servizi, che rendono le attuali strutture tariffarie sempre meno sostenibili. È stata inoltre approfondita la crescita degli acquisti di pneumatici online da parte dei privati, fenomeno che impone una rivalutazione dei margini aziendali, valutando in particolare un adeguamento al rialzo sulla sola manodopera di montaggio nei casi in cui il prodotto venga fornito direttamente dal cliente.

Rispetto delle normative Antitrust: CLAAI precisa che l’incontro ha avuto uno scopo puramente informativo e di orientamento sulle dinamiche dei costi generali di gestione. Nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza, ogni impresa stabilisce il proprio tariffario in totale autonomia, in base alle specifiche esigenze e ai costi della propria struttura aziendale.

Calendario delle mobilitazioni: viene confermato l’avvio di un ciclo di assemblee pubbliche e itineranti nei principali centri dell’area metropolitana (dalla Piana alla zona Jonica, fino al Capoluogo), previa autorizzazione e coinvolgimento dei Sindaci e delle Amministrazioni locali all’interno delle sale consiliari.

La gestione dei PFU ha superato il livello della singola vertenza di categoria per diventare una vera e propria questione di ordine pubblico e di tutela ambientale», dichiarano Rosario Antipasqua, Segretario CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria, e Gregorio Malvaso, Coordinatore della categoria Gommisti.

A questo blocco operativo si aggiunge una congiuntura economica complessa, con costi di gestione schizzati alle stelle e un mercato che cambia con le vendite online. Le nostre imprese sono allo stremo e non possono essere lasciate sole.

Chiediamo alle Istituzioni un piano operativo straordinario ed immediato per lo svuotamento dei depositi, a tutela della legalità, dell’ambiente e della sopravvivenza economica di un intero settore.

A conclusione dei lavori, i partecipanti si sono ritrovati per una cena conviviale, un importante momento di aggregazione e confronto informale per rafforzare la coesione della categoria in un momento di forte mobilitazione.