Emergenza sicurezza a Corigliano Rossano, Straface “serve compattezza istituzionale e fiducia nelle forze dell’ordine”

Considerato il momento di altissima crisi per l’escalation di violenza in corso su tutto il territorio comunale, c’è la necessità che si attivi al più presto una task force coordinata dal Prefetto di Cosenza in modo che ogni componente dello Stato sul territorio, a partire dalle Forze dell’Ordine per finire all’Amministrazione comunale, possa essere messo nelle condizioni di mettere in campo un’azione di maggiore presidio del territorio, anche straordinario se necessario, rendendola ancora più persistente.

È quanto dichiara Pasqualina Straface, consigliera comunale e regionale, nel condannare le ultime azioni di estrema ed inaudita violenza verificatesi stanotte (lunedì 16) in località Sant’Angelo, dove nel cuore della movida sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. La consigliera esprime la massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine, elogiando il loro straordinario impegno in un momento così delicato per la città.

Bene ha fatto il Sindaco Stasi sottolinea a chiedere un tavolo per la sicurezza perché adesso c’è necessità di un potenziamento dell’organico delle Forze dell’Ordine.

Questo è fondamentale per far fronte al momento difficile che Corigliano-Rossano sta attraversando, un periodo che sta generando comprensibile paura e sfiducia tra i cittadini e, purtroppo, anche all’interno del tessuto economico e imprenditoriale locale.

L’impegno congiunto di tutte le istituzioni è cruciale per ripristinare un clima di serenità e sicurezza.

È indispensabile conclude Pasqualina Straface che il presidio del territorio sia capillare e costante, per garantire la tranquillità dei residenti e la ripresa delle attività economiche, dimostrando una risposta ferma e coesa di fronte a ogni atto di illegalità.