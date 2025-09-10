Emerso nell’ultimo consiglio comunale che non c’è nessun conflitto d’interessi per il sindaco Domenico Antico

Nel corso della seduta di Consiglio comunale dello scorso 9 settembre è emerso con chiarezza che per il Sindaco di Cittanova non sussistono condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta.

Un dato importante e non controvertibile, evidenziato anche dagli interventi dei Responsabili degli Uffici.

Dunque, risultano prive di fondamento le voci fatte circolare in queste ore che vorrebbero l’avvocato Domenico Antico decaduto dalla carica di Sindaco. Bugie e falsità che ledono soprattutto l’immagine del paese.

La seduta di Consiglio, convocata per una verifica circa un presunto conflitto di interessi del Primo Cittadino, ha fatto registrare la sostanziale parità di voti ad esito del punto trattato.

In altri termini, la votazione è risultata infruttuosa. Una fattispecie che non prevede in alcun modo la decadenza del Sindaco.

Questa è solo l’ultima di tante menzogne che qualcuno sta diffondendo ad arte per destabilizzare l’Amministrazione e generare allarmismo tra i cittadini.

Pensiamo sia più importante pensare al governo del paese con responsabilità e senso di appartenenza, dimostrando con i fatti l’amore per Cittanova.