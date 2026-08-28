Emilio De Bartolo “contro Simona Scarcella un’intimidazione inaccettabile”

«Esprimo a nome di tutto il Partito di Italia del Meridione, la più sincera solidarietà e piena vicinanza al sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, per il gravissimo atto intimidatorio subito, che questa volta ha colpito anche gli affetti più cari.

Quando una minaccia arriva a coinvolgere i figli e la famiglia, non siamo più di fronte soltanto a un attacco contro una persona, ma a un tentativo vile di colpire la serenità di chi rappresenta un’istituzione e svolge il proprio ruolo nell’interesse della comunità.

A Simona Scarcella, unitamente al Vice Segretario regionale di Idm e Vice Sindaco Toto’ Parrello e al nostro Segretario cittadino Michele Filandro, vogliamo dire che lei non è sola. La Calabria che crede nelle istituzioni, nella legalità e nella libertà di amministrare deve stringersi attorno a chi, nonostante le intimidazioni, sceglie di non arretrare e andare avanti.

Ci auguriamo che lo Stato sappia dare una risposta ferma e tempestiva e che i responsabili vengano individuati. La paura non può diventare lo strumento con cui qualcuno pretende di condizionare l’azione amministrativa.

A nome mio e di tutta Italia del Meridione, rinnovo a Simona Scarcella e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza».