Emodialisi all’Ospedale di Praia a Mare, De Lorenzo: “Nessuna dismissione, notizie inesatte”

“Il reparto di Emodialisi dell’ospedale di Praia a Mare non è in dismissione”. Il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, interviene dopo la circolazione oggi, sabato 26 ottobre 2024, di notizie inesatte diffuse in merito da alcuni organi di informazione.“Sono programmati lavori di ristrutturazione degli ambienti del reparto – precisa –, terminati i quali il servizio tornerà al suo posto. Si tratta dunque di uno spostamento temporaneo, necessario per consentire le opere e durante il quale l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza rimborserà i pazienti che, purtroppo, saranno costretti a spostarsi fino a Cetraro per le terapie”.

Nei giorni scorsi, il primo cittadino praiese ha avuto un incontro con il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano e Martino Rizzo, alla presenza del sindaco del Comune di Tortora, Toni Iorio, e del direttore sanitario del nosocomio praiese Egidio Vanni.

“È stato chiarito – afferma De Lorenzo – che i lavori non sono procrastinabili e che partiranno a breve. Comprendo il disagio per i pazienti, ma a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, al termine delle opere la struttura avrà un reparto rinnovato, che passerà da 9 a 14 posti letto e sarà dotato di tecnologie più moderne e sicure. Si tratta – conclude il sindaco di Praia a Mare – di un piccolo, ma importante tassello per la crescita dell’ospedale di Praia a Mare”.

