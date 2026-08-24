Emodinamica in Calabria, Fratello Cuore: «Prima di tutto vengono i cittadini»

di Nicoletta Toselli

Il dibattito sulle Emodinamiche in Calabria torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione della Delibera regionale n. 400 del 21 luglio 2026, che introduce un nuovo modello organizzativo basato anche sull’impiego di équipe itineranti collegate ai centri Hub.

Una questione che negli ultimi giorni ha alimentato prese di posizione e polemiche e sulla quale interviene anche l’Associazione Fratello Cuore Onlus, presente da circa 26 anni sul territorio del Tirreno cosentino.

Lo fa scegliendo, però, di spostare il punto di osservazione: dalle contrapposizioni politiche e territoriali alle esigenze concrete di chi ha bisogno di cure.

«Sentiamo il dovere di intervenire non per alimentare ulteriormente le polemiche, ma per riportare il dibattito là dove dovrebbe essere sempre: accanto al letto del paziente e vicino alle esigenze dei cittadini».

Perché dietro l’organizzazione della rete sanitaria ci sono persone, famiglie, pazienti che attendono una coronarografia o che, dopo una diagnosi cardiologica, devono fare i conti anche con la necessità di raggiungere un ospedale lontano dal proprio territorio.

Ed è proprio sul significato concreto della medicina di prossimità che Fratello Cuore invita a riflettere.

«Che cosa significa concretamente prossimità per un cittadino? Significa poter ricevere, quando le condizioni cliniche lo consentono, una risposta sanitaria qualificata nel proprio territorio e possibilmente nello stesso ospedale nel quale è stato preso in carico».

Il tema diventa particolarmente delicato quando un paziente necessita di una coronarografia o di un’eventuale angioplastica e la procedura non può essere effettuata nella struttura nella quale è ricoverato. Il trasferimento verso un centro Hub comporta inevitabilmente un’organizzazione che coinvolge il malato, il personale sanitario e la sua famiglia: disponibilità della struttura ricevente, ambulanza, tempi di trasferimento e spostamenti dei familiari. «Per un malato, essere trasferito non significa soltanto cambiare edificio. Significa lasciare il proprio ambiente, affrontare un viaggio, attendere una disponibilità, essere accompagnato da personale sanitario e, spesso, vedere la propria famiglia costretta a spostarsi a sua volta».

Un aspetto, quello delle famiglie, che secondo l’associazione rischia di rimanere ai margini quando il confronto si concentra esclusivamente sull’organizzazione delle strutture.

Negli anni Fratello Cuore ha raccolto numerose testimonianze di persone costrette a percorrere centinaia, talvolta migliaia, di chilometri per seguire un proprio caro o per ottenere una prestazione sanitaria.

La malattia cardiaca rappresenta già di per sé un momento di forte fragilità e, sottolinea l’associazione, la distanza dalle cure può aggiungere ulteriori difficoltà, anche economiche e organizzative.

Il tema dell’Emodinamica, inoltre, non riguarda esclusivamente l’infarto acuto. Nell’emergenza la rapidità dell’intervento resta determinante e la rete deve assicurare al paziente il percorso più tempestivo e sicuro verso il centro appropriato.

Ma accanto all’emergenza esiste una parte rilevante di attività diagnostica e interventistica programmabile.

È qui che si inserisce un’altra criticità segnalata dall’associazione: quella dei pazienti che, dopo una valutazione cardiologica, ricevono indicazione per una coronarografia ma devono attendere a causa della disponibilità dei posti letto e della pressione esercitata sui reparti dall’attività d’urgenza e dai Pronto Soccorso.

Un’attesa che può trasformarsi anche in mobilità sanitaria passiva.

Quando la risposta non arriva in tempi ritenuti sostenibili, infatti, il cittadino può decidere di rivolgersi altrove, spesso fuori regione, affrontando viaggi e costi e determinando contemporaneamente una fuoriuscita di risorse dal sistema sanitario calabrese.

È una dinamica che Fratello Cuore conosce attraverso l’esperienza maturata in oltre un quarto di secolo di attività accanto ai cardiopatici e alle loro famiglie.

«Abbiamo ascoltato paure, difficoltà, richieste di aiuto e testimonianze. Abbiamo visto quanto sia importante, per un paziente, sapere che il luogo nel quale viene curato è vicino casa. Abbiamo incontrato persone che ci hanno raccontato la difficoltà di raggiungere altri ospedali, familiari costretti a percorrere centinaia o migliaia di chilometri».

E la domanda raccolta più volte dall’associazione è semplice quanto difficile da ignorare:

«Perché devo andare così lontano per curarmi?»

Fratello Cuore chiarisce di non volersi inserire in una contrapposizione politica né alimentare divisioni tra territori. L’obiettivo dichiarato è portare nel confronto pubblico il punto di vista di chi utilizza il sistema sanitario.

In questa prospettiva, l’associazione guarda con interesse anche al modello delle équipe itineranti, nella misura in cui possa tradursi concretamente in un aumento delle prestazioni disponibili e in una maggiore vicinanza delle cure ai cittadini.

«Crediamo fermamente e guardiamo con estremo interesse alla possibilità che il modello delle équipe itineranti possa effettivamente contribuire ad aumentare le prestazioni nella nostra regione e renderle più vicine ai cittadini».

L’impostazione regionale individua nel nuovo modello uno strumento per decongestionare gli Hub, incrementare l’attività programmabile, ridurre i tempi di attesa e contrastare la mobilità passiva. Per Fratello Cuore il punto di equilibrio deve essere proprio questo: preservare il ruolo degli Hub e, contemporaneamente, consentire agli ospedali periferici di garantire, quando clinicamente appropriato e nel rispetto degli standard di sicurezza, le prestazioni che possono essere effettuate sul territorio.

Da qui l’appello del Direttivo affinché il confronto sulle Emodinamiche calabresi non rimanga circoscritto agli aspetti tecnici, organizzativi o politici.

«Chiediamo che vengano ascoltati i pazienti. Le loro esperienze. Le loro difficoltà. Le loro attese. Le loro paure».

Dopo 26 anni trascorsi accanto alle persone cardiopatiche, l’associazione affida la propria posizione a un principio essenziale:

«Il cittadino non chiede privilegi. Chiede di essere curato bene, in sicurezza e, quando possibile, vicino a casa. Chiede di non dover affrontare centinaia di chilometri per ottenere una prestazione. Chiede che la propria famiglia non debba vivere, insieme alla malattia, anche il peso di una complessa organizzazione logistica».

Ed è da questo punto, conclude Fratello Cuore, che dovrebbe partire ogni discussione sull’Emodinamica: «Non dalla polemica, non dalla politica, non dalla contrapposizione tra territori».