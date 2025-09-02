Encomio del garante Marziale alla Bocale Calcio – Admo

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha conferito un encomio al presidente della Società Sportiva Bocale Calcio – ADMO, Filippo Cogliandro, per il valore educativo e sociale espresso attraverso l’impegno continuo sul territorio e la promozione dei principi di solidarietà, legalità e rispetto.

La cerimonia di consegna si è svolta presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, e ha rappresentato un riconoscimento ufficiale per la società che, oltre ai risultati agonistici, ha saputo distinguersi per la sua funzione formativa e per l’impegno a favore della comunità locale.

In particolare, la società ha dato un importante esempio di come lo sport possa contribuire alla coesione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile, con una visione che coniuga etica sportiva e impegno civile.

Inoltre, il gesto simbolico di inserire la bandierina della Palestina sulle divise della squadra ha sottolineato l’attenzione alle tragedie umanitarie, come quella dell’eccidio di Gaza.

Marziale ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal presidente Cogliandro, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel portare avanti questo progetto con dedizione, responsabilità e passione.