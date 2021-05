Encomio particolare a Don Giovanni Zampaglione da parte del Commissario di S.Lorenzo, Eugenio Barillà

Condividi

Sin dalla data del mio insediamento al Comune di San Lorenzo quale Commissario Prefettizio, coincidente con varie situazioni emergenziali fra cui quelle correlate all’emergenza pandemica, ho cercato di organizzare momenti di “ritorno alla vita” per la popolazione costretta a lunghi periodi di quarantena e isolamento.

Nell’occasione posso affermare di avere trovato in don Giovanni Zampaglione, parroco della chiesa della SS. Trinità in Marina di San Lorenzo un valido alleato. Conoscitore dci bisogni materiali dei cittadini e delle necessità spirituali dei fedeli, riferimento prezioso per i soggetti deboli e svantaggiati.

Il medesimo ha individuato, da eccelso osservatorio e attraverso il proprio ministero contesti di crisi e disagio sociale ponendo in essere consone forme di assistenza alla cittadinanza. Con interventi concreti e sostegno psicologico, ausiliarie alle azioni del Comune ed in appoggio alla complessa gestione commissariale.

Ha altresì svolto azioni di particolare valenza in favore del mondo della scuola per la crescita di studenti consapevoli dell’importanza della loro presenza sul territorio. Oltre che del contrasto alla ”violenza di genere”, veicolando messaggi di pace e solidarietà umana per contrastare tale fenomeno criminoso e porre line alla dilagante ”indifferenza”.

Per tutto quanto premesso e ritenendo di manifestare la ric0noscenza della cittadinanza che ritengo opportuno esprimere una nota di encomio al parroco don Giovanni Zampaglione, che si è conquistato la stima del sottoscritto e l’ammirazione, la benevolenza e l’amicizia della Comunità “Laurentina”.