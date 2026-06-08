Energia, Scutellà “prezzo zonale, occhiuto si sveglia tardi l’autonomia differenziata non c’entra nulla”

​“Da anni amministratori e parlamentari si battono contro una disparità territoriale che penalizza le regioni, come la Calabria, produttrici di energia. Regioni che incidono sul fabbisogno energetico nazionale senza però ricevere adeguati benefici economici a fronte dei costi ambientali e infrastrutturali subiti dai propri territori”.

​Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Elisa Scutellà.

​“Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questa battaglia una bandiera storica di giustizia ed equità sociale, purtroppo senza essere ascoltato dalle forze di centrodestra.

È curioso ed è spiazzante che il Presidente Roberto Occhiuto si accorga all’improvviso di questa enorme ingiustizia e sollevi la questione come se non ci fosse al Governo la sua stessa parte politica, significativamente rappresentata anche da Ministri del suo partito, ad averla tenuta bloccata negli anni”.

​La capogruppo rileva inoltre che “la lettura di chi descrive l’autonomia differenziata come lo strumento salvifico e fonte di opportunità per realizzare il principio della territorialità dei benefici energetici è del tutto distorta.

Il prezzo zonale è una riforma nazionale che il governo poteva e può fare subito, senza bisogno di spaccare l’Italia e penalizzare la sanità, la scuola e i servizi del Mezzogiorno.

Occhiuto, insieme al suo partito di Forza Italia che governa la nazione con Giorgia Meloni, la smetta di fare l’opposizione di se stesso e si metta al lavoro per dare risposte concrete ai territori, alle imprese e alle famiglie che gioverebbero del prezzo zonale in termini di opportunità e risparmi”, conclude Scutellà.