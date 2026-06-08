Energia, Scutellà “prezzo zonale, occhiuto si sveglia tardi l’autonomia differenziata non c’entra nulla”
“Da anni amministratori e parlamentari si battono contro una disparità territoriale che penalizza le regioni, come la Calabria, produttrici di energia. Regioni che incidono sul fabbisogno energetico nazionale senza però ricevere adeguati benefici economici a fronte dei costi ambientali e infrastrutturali subiti dai propri territori”.
Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, Elisa Scutellà.
“Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questa battaglia una bandiera storica di giustizia ed equità sociale, purtroppo senza essere ascoltato dalle forze di centrodestra.
È curioso ed è spiazzante che il Presidente Roberto Occhiuto si accorga all’improvviso di questa enorme ingiustizia e sollevi la questione come se non ci fosse al Governo la sua stessa parte politica, significativamente rappresentata anche da Ministri del suo partito, ad averla tenuta bloccata negli anni”.
La capogruppo rileva inoltre che “la lettura di chi descrive l’autonomia differenziata come lo strumento salvifico e fonte di opportunità per realizzare il principio della territorialità dei benefici energetici è del tutto distorta.
Il prezzo zonale è una riforma nazionale che il governo poteva e può fare subito, senza bisogno di spaccare l’Italia e penalizzare la sanità, la scuola e i servizi del Mezzogiorno.
Occhiuto, insieme al suo partito di Forza Italia che governa la nazione con Giorgia Meloni, la smetta di fare l’opposizione di se stesso e si metta al lavoro per dare risposte concrete ai territori, alle imprese e alle famiglie che gioverebbero del prezzo zonale in termini di opportunità e risparmi”, conclude Scutellà.