Ennesima aggressione al personale sanitario da parte di un paziente: momenti di tensione al Compagna di Corigliano.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) :: 28/08/2025 :: Non si placano le aggressioni al personale medico ultimamente sempre più ad alto rischio di attacchi da parte dei loro pazienti.

Nella sera di martedì 26 agosto, nel pronto soccorso del Campagna di Corigliano – Rossano, nel cuore del centro storico cittadino, si è registrata l’ennesima aggressione al personale sanitario in servizio. Un uomo, spazientito dai dilatati tempi di attesa ha iniziato ad inveire contro i sanitari usando dapprima la violenza verbale per poi concludere con quella fisica. Il tutto dinanzi i pazienti in fila assieme all’ aggressore nel reparto d’emergenza che avrebbero assistito inermi alla scena.

L’accaduto che si aggiunge alla nutrita lista di casi di aggressione a personale sanitario, ha sollevato nuovamente la questione legata alla scarsa sicurezza nelle strutture ospedaliere; ciò comporta che il personale sanitario si esponga quotidianamente all’alto rischio di essere attaccato.