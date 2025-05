Entusiasmo e grande partecipazione all’inaugurazione del Circolo PD di Catona

L’evento inaugurale della nuova sede Pd a Catona, nel suo centro nevralgico, a Piazza Matteotti, ha fatto registrare un gran numero di presenze, non solo di iscritti e partecipanti, ma anche di esponenti delle associazioni e dei movimenti civici.

Non solo dunque addetti ai lavori, ma anche una fetta importante della società civile.

Un momento atteso da tempo e che adesso si è concretizzato grazie all’impegno dei dirigenti del partito locale, che hanno fortemente voluto dare una sede alla comunità politica del partito, che rappresentasse uno spazio fisico aperto al dialogo e al confronto ma soprattutto, un luogo di ascolto per le istanze dei cittadini.

Tra i presenti il Segretario regionale Nicola Irto, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, i dirigenti del partito, i consiglieri e gli assessori comunali, esponenti di altri partiti, dei movimenti civici e del mondo dell’associazionismo.

“Un partito che apre le sue porte, non ha paura di parlare alla gente e alla sua comunità politica.

In un’area storicamente e tradizionalmente riconosciuta come grande contenitore di cultura politica, come Catona ha sottolineato il sindaco Falcomatà si respira quel senso di appartenenza che ci aiuterà a raccontare quanto fatto di buono in questi anni e soprattutto, ad affrontare con consapevolezza le importanti sfide che nel giro di due anni dovranno affrontare il Partito Democratico, e i movimenti civici che alle sue battaglie si ispirano.

Le tante presenze di oggi, rappresentano l’autentica testimonianza che senza i territori, non esista politica credibile in grado di ascoltare, affrontare e risolvere i problemi dei cittadini”.

E poi l’intervento del Presidente del Consiglio Enzo Marra, che ha fatto un po’ gli onori di casa:

“Vorrei ringraziare il senatore Nicola Irto che mi ha spinto a dare una casa al Partito Democratico e che, sono certo, potrà essere la casa di quanti, con passione ed entusiasmo, vorranno favorire un percorso costruttivo tanto su temi di respiro nazionale quanto su questioni strettamente legate alla nostra regione e alla nostra città.

Grazie alla sua impronta, il PD ha raggiunto quella dimensione in grado di sviluppare una visione di futuro senza rinunciare ad un’attenzione particolare ai territori, motore pulsante della nostra grande comunità politica.

Grazie al Sindaco Giuseppe Falcomatà per la presenza, non solo come dirigente PD, ma anche come uomo delle istituzioni che sa perfettamente quanto sia importante, oggi più che mai, aprire le porte di un partito, fisicamente ed idealmente, per non sottrarsi al confronto anche con le tante anime del centrosinistra e con i movimenti civici, affinché si possano raccontare i grandi risultati ottenuti in questi anni e, soprattutto, per individuare la migliore strada per centrare gli obiettivi che quest’amministrazione ha intenzione di raggiungere da qui ai prossimi anni.

Questa sede non è altro che la naturale conseguenza di un approccio politico votato all’ascolto, per questo sono davvero emozionato di percepire l’affetto e la stima di tantissime persone, anche di partiti diversi, che hanno deciso di partecipare ad un evento che per me ha un valore altamente politico”.

Nel corso dell’iniziativa ha portato i saluti del gruppo consiliare del Comune di Reggio Calabria anche il capogruppo, Giuseppe Marino, a nome dei consiglieri e degli assessori PD:

“Complimenti ai dirigenti e agli iscritti del PD di Catona, per questa scelta importante e coraggiosa in un momento particolarmente rilevante per il nostro partito, in piena fase congressuale, che ci permetterà di approfondire ed incentivare il dialogo non solo all’interno della nostra comunità politica, ma anche con la società civile, con la quale attivare percorsi condivisi per affrontare le tante sfide del prossimo futuro”.

“Il nostro ha specificato il Segretario cittadino Valeria Bonforte è un partito che accetta la sfida di prossimità, alla quale ci invita il nostro segretario regionale Irto, e che deve fare i conti con un’era nella quale la liquidità di valori spesso prende il sopravvento rispetto alla bellezza del confronto quotidiano e di presenza.

E’ proprio questo il senso dell’inaugurazione della sede del Partito Democratico a Catona: la presenza; e vedere così tanta gente quest’oggi è un bellissimo messaggio”.

Il segretario del Circolo di Catona Totò Costantino ha concluso: “Noi ci siamo, e con tutta la classe dirigente che ci rappresenta, a livello nazionale, regionale e locale, abbiamo intenzione di aprirci al dialogo con quanti ancora credono, come noi, nella bellezza della politica dal basso”.

Le conclusioni sono state affidate al Segretario regionale, il Senatore Nicola Irto, il quale ha parlato di una giornata di festa: “E’ bello vedere così tanta gente e così tanto entusiasmo all’inaugurazione di una sede del Partito Democratico.

Quello di oggi non è solo un esercizio formale ma è la sintesi di uno sforzo di tanti dirigenti, soprattutto quello di Enzo Marra, per garantire una casa alla nostra grande comunità politica, alla quale, abbiamo il dovere di rivolgerci con credibilità, impegno e costanza.

Adesso sta a noi riempire questo bellissimo spazio fisico di contenuti, idee e proposte, e sono felice di annunciare che, la prossima settimana, proprio Catona, sarà una delle sedi nelle quali ci sarà la discussione sulla mozione congressuale del partito regionale.

Un momento di incontro e di confronto che ci permetterà di avvicinarci ancor di più alla nostra gente, rendendo ancor più prossimale il partito che stiamo costruendo”.