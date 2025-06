Enzo Saporiti, il medico gentile: Scalea si ritrova per ricordarlo

Questa sera, alle ore 18.30, la comunità di Scalea si stringerà nel ricordo del dottor Enzo Saporiti, in occasione di una messa commemorativa organizzata dagli amici che con lui hanno condiviso una vita di impegno, affetti e umanità. Una cerimonia semplice e sentita, come lui: riservata, ma profonda.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda con affetto e rispetto. Per la puntualità con cui rispondeva a una chiamata, per la pazienza con cui spiegava una diagnosi, per la disponibilità che non conosceva orari né festività. Sempre presente, sempre gentile. Una figura che ha saputo unire rigore scientifico e calore umano.

E proprio perché ha dato tanto, con generosità e amore, è giunto il tempo che anche le istituzioni facciano la loro parte. Le autorità locali e sanitarie, le amministrazioni e chi rappresenta il territorio sono chiamati a riconoscere pubblicamente l’impegno e l’esempio del dottor Saporiti. Una onorificenza, un’intitolazione, un gesto concreto: non solo come tributo alla sua memoria, ma come segnale per le generazioni future. Perché chi ha servito la comunità con questa dedizione non può e non deve essere dimenticato.