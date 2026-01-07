Epifania 2026, speranza e natura negli ospedali pediatrici con i carabinieri forestali

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della “Befana della Biodiversità”, che ha portato i Carabinieri Forestali in 41 Ospedali Pediatrici per incontrare complessivamente circa 1.400 piccoli degenti che hanno dovuto trascorrere la giornata dell’Epifania nelle corsie degli Ospedali.

L’obiettivo della manifestazione è quello di trasmettere ai ragazzi l’amore per la natura facendo conoscere il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato gestite dal Raggruppamento, habitat eccezionali fra i più ricchi di Biodiversità al mondo.

Il personale militare ed OTI del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, nei giorni 5 e 6 Gennaio 2026, si sono recati presso il Reparto di Pediatria dell’ Ospedale di Avola (SR), presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina (ME) e presso il Centro di Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica del Policlinico Universitario di Messina, per consegnare ai bimbi ricoverati piccoli doni e portare vicinanza e solidarietà, formulando l’augurio di una pronta guarigione e di un rapido rientro a casa con le proprie famiglie.