Erasmus Day a Corigliano-Rossano: l’Illys Majorana ospita scuole da tutta Italia

Corigliano Rossano (CS), 16 ottobre 2025 – Mercoledì 15 ottobre 2025 – Continuare a promuovere esperienze formative che consentano di ampliare il bagaglio di conoscenze e di sviluppare competenze trasversali fondamentali per il futuro personale e professionale dei nostri studenti. Incentivare il confronto con sistemi educativi diversi ed il contatto diretto con nuove realtà sociali e linguistiche per ampliare i propri orizzonti culturali. – Sono, questi, gli obiettivi che intendiamo perseguire attraverso l’avvio, da quest’anno, delle esperienze di mobilità internazionale Erasmus+ e ETWINNING, il gemellaggio digitale e formativo con altre scuole europee.

È quanto dichiara Saverio Madera, Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana che domani, giovedì 16 ottobre, ospiterà l’evento regionale ERASMUS DAY, patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale Calabria.

Ospitato nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale, l’evento al quale sono state invitate a partecipare tutte le scuole della regione, si aprirà con l’intervento, da remoto, di Sara Pagliai, Coordinatrice Nazionale Erasmus+/INDIRE al quale seguiranno, coordinati dalla docente Annalucia Berardi, gli indirizzi di saluto, oltre che del Dirigente Madera, della referente istituzionale di Erasmus+ per l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Giulio Benincasa e del Consigliere regionale Pasqualina Straface, già Presidente della Terza Commissione Attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale e l’intervento di Maria Teresa Rugna, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola.

Porteranno, quindi, la propria testimonianza gli istituti omnicomprensivi di San Demetrio Corone e Rita Levi Montalcini di Spezzano Albanese e gli Istituti d’Istruzione Superiore Luigi Palama ITI – ITG Green Falcone Borsellino e Polo Liceale di Corigliano – Rossano.

La seconda parte del programma prevede, dalle ore 11,30, il workshop riservato ai docenti e dedicato alla Piattaforma ESEP (European School Education Platform) – AZIONE KA.