Erasmus Days 2025: l’Europa entra nelle aule del Polo Liceale di Scalea-Praia a Mare

di Nicoletta Toselli

Due giornate dedicate all’apertura, al dialogo e alla scoperta del mondo. Martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, il Polo Liceale di Scalea-Praia a Mare celebra gli Erasmus Days 2025, un appuntamento ormai tradizionale che coinvolge studenti e docenti in un racconto corale di esperienze e progetti legati al programma Erasmus+, simbolo dell’Europa della formazione e delle opportunità.

Il primo giorno sarà aperto dai saluti della dirigente scolastica, che introdurrà il significato e gli obiettivi del programma Erasmus+, sottolineando come la mobilità studentesca e docente rappresenti un’occasione di crescita non solo individuale, ma anche collettiva. Seguiranno gli interventi dei docenti che, dopo aver partecipato alle attività di formazione a Siviglia, Marsiglia e in Irlanda, condivideranno le esperienze maturate durante l’anno scolastico 2024/2025.

Protagonisti saranno anche gli studenti delle classi 3B scientifico e 3A linguistico, impegnati nei progetti eTwinning, che presenteranno i risultati delle loro collaborazioni internazionali, tra tecnologia, creatività e cittadinanza europea. La giornata si concluderà con un workshop linguistico, spazio dinamico e partecipativo per mettere in pratica le competenze acquisite.

Mercoledì 15 ottobre, invece, l’attenzione sarà rivolta alle testimonianze dirette: Alessia, Chiara e Giorgia racconteranno le loro esperienze di intercultura all’estero, seguite dal gruppo di studenti protagonisti dello stage a Malta, esempio concreto di come l’Erasmus+ sappia coniugare formazione e mondo del lavoro. Anche in questa giornata non mancheranno i laboratori linguistici, cuore pulsante di un progetto che guarda oltre i confini.

Gli Erasmus Days rappresentano dunque molto più di un evento scolastico: sono la celebrazione di un modo di intendere l’educazione come apertura, scambio e costruzione di un futuro comune.

Come recita il motto che accompagna l’iniziativa: “Let’s Europe inspire your future!” — perché l’Europa, prima di essere una geografia, è una visione condivisa.