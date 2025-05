Erminia Marino è Miss Mondo Calabria 2025

È la giovane reggina di 21 anni, Erminia Marino, a conquistare il titolo di Miss Mondo Calabria 2025. Alta 1.77, studentessa al terzo anno del corso di laurea in Mediazione Linguistica a Reggio Calabria, Erminia ha stregato giuria e pubblico con la sua eleganza e il suo sorriso, coronando la sua passione per la moda.

La finale si è svolta al “Porto degli Ulivi”, trasformato per l’occasione in una passerella d’eccezione. L’evento, organizzato dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi, esclusivista regionale del concorso, ha riunito le più belle e talentuose concorrenti provenienti da tutta la Calabria. Le partecipanti, curate da un team di professionisti tra make-up artist e hair stylist, hanno sfilato in abiti sportivi ed eleganti, dando vita a una serata di grande spettacolo, arricchita da esibizioni di ballo e canto.

A condurre la serata, Francesco Saltalamacchia, mentre tra gli ospiti d’onore spiccava la splendida Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, insieme ad altre Miss Mondo delle precedenti edizioni.

“Ringrazio l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi – ha dichiarato emozionata Erminia Marino – per avermi accolto in questa meravigliosa famiglia dove tutto viene fatto con amore e passione. Non mi aspettavo di vincere: le altre concorrenti erano davvero tutte meravigliose. Sono fiera di far parte di questa famiglia e auguro a tutte le ragazze di non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, perché è proprio superando gli ostacoli che si cresce”.

Soddisfatto il patron regionale di Miss Mondo Calabria, Andrea Cogliandro, che ha commentato: “Un grande in bocca al lupo a Erminia e alle altre sei semifinaliste nazionali. Sono certo che sapranno portare avanti la Calabria nel loro percorso. Grazie a tutte le ragazze, ognuna unica nella sua bellezza, che hanno reso difficile il verdetto della giuria. E adesso avanti: l’estate è alle porte e ripartiremo subito con le nuove selezioni per l’edizione 2026, facendo tappa nelle città più prestigiose