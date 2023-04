Ernesto Alecci sulla consegna dei dispositivi di sicurezza ai pescatori delle nostre marinerie

In qualità di Presidente del Flag Jonio 2 ho avuto il piacere di consegnare ai pescatori delle nostre marinerie i kit per lo svolgimento della loro professione in totale sicurezza.

L’acquisto dei kit è un’azione che ho fortemente voluto e che avviene a conclusione di una serie di iniziative volte alla tutela del lavoro dei pescatori, iniziata con i corsi per la sicurezza individuale a bordo e la manipolazione igienica degli alimenti.

E’ la chiusura di un cerchio che ha messo al centro l’attenzione ai lavoratori, cioè quei pescatori che io considero le sentinelle e i guardiani del nostro mare, della sua biodiversità, e che a volte, loro malgrado, si trovano a svolgere anche il ruolo di soccorritori.

Il mare, per quanto affascinante, nasconde mille insidie e reputo doveroso che chi lo deve affrontare ogni giorno per lavoro, anche durante le intemperie e le situazioni più avverse, abbia la possibilità di utilizzare la strumentazione adatta, secondo la normativa corrente. Il kit, tutto composto da materiale riciclato, consiste in una salopette, una cerata, i guanti, il casco e gli stivali.

Il Flag Jonio 2 con questa importante iniziativa, alla realizzazione della quale hanno contribuito il Direttore Alessandro Zito e tutto il Consiglio d’Amministrazione, che ringrazio vivamente, dimostra ancora una volta la sua sensibilità verso tutte le tematiche del mare, quelle ambientali, quelle alimentari, così come quelle legate alle attività professionali.

Reputo, inoltre, che un’azione di questo tipo possa rappresentare anche un contributo concreto dal punto di vista del risparmio dei costi e dell’ottimizzazione del lavoro, elementi da non sottovalutare in un periodo delicato come quello attuale, segnato dalla lenta ripresa post pandemia e dal caro dei carburanti.