Ernesto Rapani “il dipartimento per il sud strumento per rilanciare economia e lavoro”

«La nascita del Dipartimento per il Sud afferma il senatore Ernesto Rapani rappresenta una tappa significativa nell’impegno del Governo Meloni a favore del Mezzogiorno.

Non si tratta soltanto di una nuova struttura amministrativa, ma di un vero e proprio punto di riferimento per coordinare, programmare e monitorare gli interventi che riguardano le nostre regioni».

Il Dipartimento per il Sud avrà infatti il compito di gestire e indirizzare le risorse nazionali ed europee destinate al Mezzogiorno, fissare le priorità di intervento, evitare sovrapposizioni e dispersioni, e controllare che i progetti abbiano ricadute concrete su territori, imprese e cittadini.

Il senatore Rapani sottolinea come l’iniziativa sia «in piena continuità con la strategia del Governo, che ha messo al centro lo sviluppo, il lavoro e la crescita delle imprese, abbandonando logiche puramente assistenziali che in passato non hanno prodotto risultati».

Per la Calabria, in particolare, il nuovo Dipartimento può costituire un’occasione di rilancio:

«Abbiamo bisogno aggiunge Rapani di strumenti concreti per accompagnare le imprese locali, sostenere gli investimenti, attrarre nuove risorse e rafforzare la competitività del nostro territorio. Questo dipartimento potrà dare unità e direzione alle politiche di crescita, evitando frammentazioni e dispersioni».

«La sfida che ci attende conclude il senatore è trasformare le potenzialità del Sud in risultati tangibili.

Con il Dipartimento per il Sud si avvia un percorso che, se ben gestito, potrà finalmente dare risposte efficaci alle aspettative di cittadini e imprese calabresi».