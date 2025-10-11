Cosenza

Ernesto Rapani “solidarietà alla famiglia Guida e ferma condanna per l’atto vile”

 Il senatore di Fratelli d’Italia esprime vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Villapiana dopo l’incendio delle auto di famiglia.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio20 minuti fa
ernesto rapani

Ernesto Rapani

«Un gesto ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna». Così il senatore Ernesto Rapani commenta l’incendio delle automobili appartenenti ai genitori di Josef Guida, presidente del Consiglio comunale di Villapiana e segretario cittadino del Partito Democratico.

Rapani, esprimendo solidarietà personale e istituzionale alla famiglia Guida, sottolinea che «atti come questo colpiscono non solo chi ne è vittima diretta, ma l’intera comunità, minando la convivenza civile e il rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra democrazia».

Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha auspicato che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto: «È necessario che chi tenta di intimidire attraverso la violenza o il vandalismo capisca che lo Stato è presente e non arretra di un passo».

Rapani conclude con un appello al senso di unità: «In momenti come questi non contano le appartenenze politiche. Contano la solidarietà, la legalità e il rispetto delle persone perbene che servono le istituzioni con impegno e onestà».

Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

