Esclusione inattesa dalla Rassegna folcloristica: la delusione dei sindaci di Vakarici e Mbuzati

Vaccarizzo Albanese e San Giorgio Albanese (CS), venerdì 30 maggio 2025 – Siamo di fronte a un inaccettabile sgarbo istituzionale e a una dimostrazione di scarsa sensibilità che non possiamo tollerare né ignorare. Mentre si prepara la XXX Rassegna Culturale Folcloristica per la Valorizzazione delle Minoranze Linguistiche, evento di grande risonanza, i due borghi di Vakarici e Mbuzati, pilastri fondamentali per la conservazione, la promozione e la consapevolezza dell’identità arbëreshë e custodi di un patrimonio unico e irreplicabile all’interno dell’Arberia, si ritrovano misteriosamente e inspiegabilmente esclusi.

La forte presa di posizione arriva direttamente dai sindaci di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, e di San Giorgio Albanese, Gianni Gabriele, che hanno appreso con sorpresa e malcelato disappunto, direttamente dal web, dell’organizzazione e dei dettagli di una manifestazione che, per sua natura, dovrebbe coinvolgere pienamente tutte le comunità che custodiscono il prezioso patrimonio delle minoranze linguistiche.

Non solo non avrebbero ricevuto alcun invito a partecipare a un evento che dovrebbe coinvolgere tutti i territori dell’Arberia, ma non sono stati neanche interpellati o coinvolti nella fase organizzativa e di condivisione. Avrebbero appreso della manifestazione solo navigando in rete e consultando la locandina, chiedendosi se si tratti di bassezze istituzionali o altro.

L’evento, in programma per domani 31 maggio e patrocinato dal Comune di San Demetrio Corone, avrebbe dovuto garantire il coinvolgimento attivo di tutti i comuni dell’Arberia. Vi prenderanno parte personalità di spicco, tra cui le ambasciatrici di Albania e Kosovo, il viceministro per l’Europa e gli Affari Esteri, l’Assessore Regionale Gianluca Gallo e la Presidente della Terza Commissione Attività Culturali del Consiglio Regionale Pasqualina Straface.

Il colmo è che, pur non essendo stati invitati ufficialmente né all’organizzazione né alla partecipazione, i sindaci hanno ricevuto dall’Istituto Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, co-organizzatore della manifestazione, una richiesta di supporto economico e di messa a disposizione di bus per il trasporto degli studenti. Una richiesta che, in un contesto di totale esclusione e mancata considerazione, appare stonata e priva di sensibilità istituzionale, anche se è stata accolta.

Ancora più sorprendente, secondo i due sindaci, è il fatto che, sempre dalla locandina, si evince la richiesta che le amministrazioni siano accompagnate dai gonfaloni, ma inspiegabilmente i loghi dei Comuni di Vaccarizzo Albanese e San Giorgio Albanese non sono stati inseriti né tra i patrocini né tra i partecipanti ufficiali.

È una contraddizione che lascia perplessi Pomillo e Gabriele e che evidenzia, sempre secondo i due primi cittadini, una scarsa attenzione verso la rappresentatività territoriale dei cinque comuni rappresentanti dell’Istituto Omnicomprensivo. La presidenza si trova a San Demetrio, ma ciò non deve in alcun modo comportare una disparità di trattamento o di considerazione per gli altri territori che ne fanno parte. Tutti i comuni dell’Arberia, per le due figure politiche, hanno lo stesso peso e la stessa importanza nella salvaguardia e promozione di questa preziosa eredità culturale.