Esecuzione di perquisizioni delegate a San Giovanni in Fiore (CS)

Nota integrale

Il 14.03.2025, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Cosenza nei confronti di numerosi indagati, a vario titolo, di cessione illecita di sostanze stupefacenti, molti dei quali sono, altresì, destinatari di invito a rendere “interrogatorio preventivo” – alla luce della nuova normativa compendiata nell’art. 291 co. 1 sexies c.p.p. – emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, propedeutico alla valutazione e adozione di idonea ed eventuale misura cautelare personale.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che sono stati i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cosenza ad avviare un’articolata attività investigativa, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza, per il contrasto al fenomeno criminale del commercio di sostanze stupefacenti nel territorio di San Giovanni in Fiore (CS), documentando innumerevoli cessioni di hashish, marijuana, cocaina ed eroina.