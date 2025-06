Nota integrale

ESECUZIONE SEQUESTRO PREVENTIVO DI APPARTAMENTO

POPOLARE OCCUPATO ABUSIVAMENTE

La Polizia Locale di Palmi diretta dal Maggiore Francesco Managò, a seguito di un’attività

d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti,

ha eseguito in data odierna l’ennesimo provvedimento cautelare di Sequestro Preventivo di un

appartamento di edilizia popolare in via Metauro, il quale era stato abusivamente occupato da un

nucleo familiare senza alcun titolo, i cui occupanti dovranno rispondere dei reati previsti dagli

artt.633 e 639 bis c.p.. A seguito degli accertamenti espletati dal Comando della Polizia Locale il

magistrato titolare del procedimento Procuratore Aggiunto Santo Melidona ha richiesto il sequestro

preventivo dell’appartamento assegnando al nucleo familiare abusivamente occupante un congruo

lasso di tempo per sgomberarlo da persone e cose. Nella fase d’esecuzione del Decreto emesso dal

G.I.P., alla presenza dei funzionari ATERP di Reggio Calabria, si è proceduto alla sostituzione delle

serrature, al distacco delle forniture di energia elettrica per messo del personale di Enel Security

nonché al distacco dell’utenza idrica con personale dell’Acquedotto “VINA”. L’appartamento è

stato quindi sigillato e riconsegnato all’ATERP affinché possa procedere ad assegnarlo a soggetti

bisognosi ed idonei in graduatoria nel pieno rispetto della legge. Prosegue quindi l’attività della

Polizia Locale di Palmi, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, di attenta attività di

monitoraggio su tutti gli immobili popolari di proprietà comunale col fine di far emergere lo stato

attuale di fatto, sia sotto l’aspetto amministrativo che manutentivo, al fine di poter intervenire sugli

abusi e premiare i nuclei familiari bisognosi e rispettosi della legge che finalmente potrebbero

trovare una soluzione alloggiativa e venire fuori da situazioni di marginalità.

Il Comandante della Polizia Locale

Magg.Dr.Francesco Managò

______________________________________________________________________________________________