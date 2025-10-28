“Esemplare intervento dei Carabinieri di Gioia Tauro. Coraggio, prontezza e professionalità al servizio dei cittadini.”

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Segreteria Regionale Calabria – esprime il più vivo apprezzamento ai militari della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro, protagonisti dell’operazione che, nella mattinata odierna, ha portato all’arresto in flagranza di un uomo responsabile di una rapina armata all’interno dell’Ufficio Postale di via Sicilia.

Grazie al tempestivo intervento e all’elevata professionalità degli operatori, l’uomo – armato di coltello e con il volto travisato – è stato prontamente bloccato e disarmato, evitando così conseguenze più gravi per il personale presente e per i cittadini.

“Ancora una volta – sottolinea l’USIC Calabria – i Carabinieri hanno dimostrato cosa significhi servire lo Stato con coraggio, sangue freddo e dedizione assoluta alla sicurezza della collettività. Interventi come questo sono la testimonianza concreta della straordinaria competenza e della prontezza operativa dei militari dell’Arma, chiamati ogni giorno a fronteggiare situazioni di pericolo con equilibrio e fermezza.”

A tal proposito, il Consigliere Regionale USIC Calabria, Andrea Barreca, ha dichiarato:

“Desidero esprimere, a nome di tutta la Segreteria dell’USIC Calabria, il più sentito plauso ai colleghi di Gioia Tauro per il brillante risultato operativo conseguito. Il loro intervento è un esempio di professionalità e coraggio che rende onore all’Arma e rafforza il legame di fiducia con i cittadini. Episodi come questo ricordano quanto sia importante garantire ai Carabinieri adeguato supporto, formazione continua e mezzi idonei per affrontare con sicurezza le sfide quotidiane del servizio.”

L’USIC Calabria rinnova infine la propria vicinanza a tutti i militari dell’Arma impegnati, ogni giorno, nella tutela della legalità e nella difesa dei valori che rendono sicuro e coeso il tessuto sociale del Paese.