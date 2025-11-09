Esordio casalingo per la Gallinese al PalaMazzetto

“In bocca al lupo all’Asd Gallinese che con l’esordio sul parquet del PalaMazzetto al Pianeta Viola trova una nuova casa per le sue imprese sportive”.

E’ quanto afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Passo dopo passo il Pianeta Viola torna ad ospitare eventi sportivi.

Dopo l’attività di restyling di questi mesi, che ancora proseguirà sulle pertinenze relative alla foresteria e all’area ricettiva, il gioiellino che è stato per lungo tempo il fiore all’occhiello del basket reggino torna al centro del mondo sportivo”.

E’ quanto afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria a margine del match di Calcio a 5 Asd Gallinese DL, contro Asd Viagrande Catania, valevole per il campionato di Serie B di Calcio a 5, svoltosi quest’oggi nella rinnovata cornice del PalaMazzetto al Pianeta Viola di Reggio Calabria.

“Si tratta di un primo passo ha affermato il sindaco ma molto significativo per i ragazzi della Gallinese e per il Presidente Domenico Latella e tutto il suo team, che da oggi, seppur ancora a porte chiuse, hanno potuto utilizzare per la prima volta la nuova struttura sportiva.

Che sia un nuovo inizio per la Società di Calcio a 5, in grado di portare un valore aggiunto al loro progetto sportivo.

E che sia di buon auspicio ha concluso il sindaco anche per il Pianeta Viola, che giorno dopo giorno continua ad implementare le sue funzionalità per tornare ad essere uno dei centri nevralgici del circuito sportivo cittadino”.