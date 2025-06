Estate 2025, doppio riconoscimento per le spiagge di Pietrapaola con bandiera verde e vele legambiente

Le coste della Sila Greca sono un patrimonio inestimabile di biodiversità e bellezze naturali che va rispettato e tutelato. A noi amministratori spetta il compito, talvolta gravoso, di governare questa bellezza e renderla fruibile a tutti, promuovendo una destinazione esperienziale unica nel suo genere.

Questo impegno costante è stato riconosciuto e premiato anche dall’assegnazione della Bandiera Verde dei Pediatri e delle Due Vele di Legambiente per il mare più bello del 2025.

È soddisfatta e felice il Sindaco Manuela Labonia per questi due prestigiosi riconoscimenti che confermano la qualità della proposta turistica territoriale in chiave di sostenibilità ambientale. Un risultato che ripaga l’impegno costante dell’Amministrazione e della comunità tutta.

Le Vele di Legambiente rappresentano un prestigioso certificato di qualità che valuta la salubrità delle acque, la gestione dei servizi turistici, la conservazione del paesaggio e l’impegno per la sostenibilità ambientale.

L’ottenimento di due Vele da parte di Legambiente sottolinea il Primo cittadino testimonia l’eccellenza del nostro litorale e l’efficacia delle politiche volte alla tutela dell’ecosistema marino e costiero che è il prodotto di un lavoro sinergico fatto dall’Amministrazione Comunale e le realtà locali, unito alla consapevolezza dei cittadini e degli operatori turistici.

Stessa filosofia aggiunge vale per la Bandiera Verde dei Pediatri assegnata alle spiagge a misura di bambino. Sabbia fine e spazi ampi per giocare, acque pulite e poco profonde vicino alla riva, la sicurezza e la disponibilità di servizi come bar, ristoranti e aree gioco per le famiglie sono alcuni dei parametri rigidissimi richiesti per l’assegnazione della green flag.

È il quindicesimo anno consecutivo sottolinea il Sindaco che il nostro comune si attesta come una destinazione ideale per le famiglie, un luogo dove i bambini possono godere di un ambiente sicuro e stimolante per le loro vacanze e a noi amministratori il compito di migliorarci ogni anno di più.

Questi riconoscimenti non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso.

L’obiettivo dice è continuare a migliorare l’offerta turistica, promuovendo un modello di sviluppo che sia sempre più rispettoso dell’ambiente e in grado di offrire esperienze autentiche e memorabili a chi sceglie Pietrapaola come meta per le proprie vacanze.

La combinazione di un mare eccellente e servizi dedicati alle famiglie rende il nostro comune conclude Manuela Labonia – una destinazione unica, capace di soddisfare le esigenze di un turismo consapevole e attento alla qualità.