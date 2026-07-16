Estate 2026: FlixBus potenzia il servizio in Calabria

FlixBus potenzia il servizio in Calabria per l’estate per facilitare gli spostamenti di chi parte dalla Calabria durante il periodo estivo e, viceversa, di chi si dirige verso la regione come turista.

Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: di supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza.

Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Una prima novità riguarda l’aumento sulle frequenze delle tratte fra la Calabria e l’aeroporto di Napoli Capodichino, quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, che per tutta la stagione sarà collegato ogni giorno, senza cambi, con ben 14 località di mare, fra cui Sibari, Cariati, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Crotone, oltre che con paesi dell’entroterra come Castrovillari e Mormanno.

Chi atterra nello scalo partenopeo dall’estero potrà così proseguire il suo viaggio in Calabria con facilità, raggiungendo aree a vocazione turistica ma anche luoghi meno battuti, come il Parco del Pollino.

Verso il Cosentino e il Crotonese operano più corse anche da Napoli e Salerno, e in generale si consolida la rete dei collegamenti fra la Calabria e altre aree strategiche del Sud Italia.

La Puglia, innanzitutto: da snodi importanti come Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni aumentano i collegamenti con Bari e debuttano quelli per Brindisi, Lecce e Gallipoli.

Inoltre, vengono inaugurati collegamenti stagionali fra Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto verso Amendolara, Montegiordano Scalo, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Tarsia, con la possibilità di veicolare nuovi arrivi sul territorio.

Si rafforzano anche le rotte con la Basilicata, con un incremento dei collegamenti operativi con Matera, Metaponto e Policoro, e quelle con la Sicilia: Messina, Catania, Palermo e Trapani sono raggiungibili ancora più volte da Cosenza, Lamezia Terme, Sibari e Villa San Giovanni; viceversa, chi questa estate vorrà esplorare la Calabria partendo dalla Sicilia potrà scegliere fra ancora più soluzioni di viaggio.

Restano operative tutte le tratte esistenti fra la Calabria e alcune delle principali città italiane: da Roma, Firenze, Bologna si possono raggiungere Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, ma anche località più piccole come Castrovillari, Gioia Tauro o Rosarno. In questo modo, la rete di FlixBus estende la sua capillarità alla provincia calabrese, oltre i capoluoghi.

L’estensione della rete di collegamenti in Calabria non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente.

Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto.

Nello specifico, chi si sposta verso Cosenza da Lecce in auto emette in media circa 50 kg di CO2, contro i circa 8 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO2 stimato dell’84%.

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT.

Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti.

Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali.

Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono.

Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound.

Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ad aprile 2024, SBTi ha convalidato tali obiettivi, riconoscendo che la strategia di Flix è in linea con gli obiettivi globali per la protezione del clima.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servizio operativo quotidiano.

L’innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.

Per maggiori informazioni: www.flixbus.it