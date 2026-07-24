Estate Calovetese 2026, tradizioni e identità per governare l’entroterra anche con la cultura

L’estate dei piccoli borghi può diventare una vera strategia di comunità.

Ed è questo l’esperimento messo a terra dall’Amministrazione comunale per riportare vita nelle piazze, far dialogare generazioni, accogliere chi torna, attrarre visitatori, valorizzare sapori, memoria, musica, spiritualità e cultura.

Il borgo traentino sceglie, così, ancora una volta di governare l’entroterra non subendolo, ma trasformandolo ancora una volta in luogo di incontro, identità e partecipazione.

È quanto sottolinea il sindaco Umberto Mazza, presentando l’Estate Calovetese 2026, il programma socio-culturale promosso dall’Amministrazione comunale con il contributo attivo della Pro Loco guidata dalla presidente Stefania Pranteda, delle associazioni, delle realtà del territorio e delle energie civiche che continuano a rendere Caloveto una comunità viva.

Un cartellone che attraverserà luglio e agosto, mettendo insieme spettacoli, musica, memoria, libri, enogastronomia, iniziative per bambini, eventi identitari e momenti di promozione del borgo.

Il programma conferma una scelta precisa: utilizzare gli spazi pubblici come presìdi di socialità. Da Piazza dei Caduti al campo sportivo, dal centro storico alla nuova Biblioteca comunale saranno, questi, luoghi diversi dello stesso racconto.

Dalla danza al Caloveto Beer Festival, dalla Festa delle Pro Loco al Premio Calovetesi nel Mondo, dalle presentazioni di libri alle sagre, ogni appuntamento contribuisce a costruire una narrazione unitaria del paese, capace di tenere insieme chi vive Caloveto tutto l’anno e chi vi ritorna nei mesi estivi.

Dentro il cartellone si inserisce anche il progetto Kalovetum – Festa del Tempo e dei Saperi Antichi, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico regionale dedicato al sostegno e alla promozione turistica e culturale.

Rimodulato nella programmazione estiva, il progetto accompagna residenti e visitatori in un viaggio tra rievocazione, memoria, tradizioni e futuro nel cuore della Valle del Trionto, valorizzando il centro storico come luogo privilegiato di incontro tra comunità, patrimonio culturale e turismo lento.

La dimensione musicale e quella identitaria cammineranno insieme.

Il 6 agosto spazio alla Taranta Popular. Il 7 agosto Piazza dei Caduti ospiterà Beat 90, pensato come momento di aggregazione tra generazioni diverse.

L’8 agosto sarà la volta della rappresentazione storico-religiosa dedicata alla Vita di San Giovanni Calibita, uno degli appuntamenti più fortemente radicati nella memoria spirituale e popolare della comunità calovetese ed espressione di quella sinergia forte ed efficace tra le istituzioni e la parrocchia guidata da Don Agostino De Natale.

Il 9 agosto, con Tra i Vicoli del Tempo, il centro storico diventerà percorso narrato, esperienza di turismo lento e occasione per riscoprire luoghi, storie, architetture e tradizioni.

La nuova Biblioteca comunale, inaugurata nei mesi scorsi, sarà protagonista dell’estate con momenti dedicati alla lettura e al confronto culturale.

Tra questi, la presentazione di Fondali di Corallo di Rossella Scaramuzza, con la partecipazione del professore Giuseppe De Rosis e dell’Associazione Amici dell’Arte, e la presentazione del volume Cozzo Cerasello.

Il suo territorio e la Sibari sul Traente di Maurizio Traversari. La Biblioteca si conferma così non soltanto spazio di consultazione, ma casa civica della cultura, della memoria e della crescita collettiva.

Grande spazio sarà riservato anche ai sapori e alla convivialità. Dalla degustazione di pipi e patate alla sagra del ferretto calovetese, dai tagliarini con finocchi, ceci e fagioli ai fritti preparati dalla Pro Loco, l’estate diventa anche racconto gastronomico dell’identità locale.

In questa direzione si inserisce pure la prima edizione della Festa delle Pro Loco, con la partecipazione delle realtà di Caloveto, Cropalati, Paludi, Longobucco e Bocchigliero, segno di una rete territoriale che valorizza collaborazione, appartenenza e promozione condivisa.

Il 13 agosto, invece, tornerà uno degli appuntamenti più coerenti con la storia amministrativa e culturale di Caloveto: la Festa Regionale dell’Entroterra, con la serata ARSAC.

Un evento che conferma la missione del Comune nel promuovere le aree interne non come margini da assistere, ma come luoghi capaci di produrre valore, identità, relazioni e sviluppo.

Per l’Amministrazione Mazza, parlare di entroterra significa costruire occasioni concrete di visibilità, racconto e futuro.

Il programma guarda con attenzione anche ai più piccoli e alle nuove generazioni: dal saggio La follia della danza a Onde d’Estate in Paese con I Piccoli in Passerella, fino ai Summer Games dei centri estivi.

Sono appuntamenti che trasformano l’estate in occasione educativa, relazionale e comunitaria, perché un paese resta vivo quando riesce a coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e associazioni in un percorso condiviso.

L’Estate Calovetese 2026 racconta, in definitiva, un modo di amministrare che probabilmente nessuno si aspetta.

Non limitarsi a organizzare eventi, ma usare la cultura come strumento di coesione, attrattività e governo del territorio. Ogni appuntamento, dal concerto alla sagra, dalla passeggiata nel borgo alla presentazione di un libro, diventa parte di una visione più ampia.

Caloveto conclude Umberto Mazza continua a dimostrare che l’entroterra può essere protagonista quando una comunità sceglie di camminare insieme, custodendo le proprie radici e trasformandole in energia per il futuro.