Estate e tutela degli animali: il Comune di Crosia emana un’ordinanza contro i rischi del caldo estremo  

Con l’arrivo delle alte temperature estive, il Comune di Crosia rafforza le misure di tutela degli animali d’affezione attraverso una specifica ordinanza sindacale finalizzata a prevenire situazioni di grave rischio per la loro salute e il loro benessere.

L’iniziativa nasce dalla necessità di contrastare gli effetti delle ondate di calore che, durante il periodo estivo, possono provocare disidratazione, colpi di calore, gravi difficoltà respiratorie e, nei casi più estremi, la morte degli animali.

Così come già avviene con le ordinanze che limitano le attività lavorative all’aperto nelle ore più calde della giornata, anche per gli animali si rendono necessarie misure urgenti di prevenzione.

L’ordinanza dispone il divieto assoluto di lasciare, anche per brevi periodi, cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni, recinti o altri spazi privi di adeguata copertura, nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 17:00, quando siano presenti condizioni di esposizione diretta ai raggi solari, temperature elevate, assenza di ombreggiatura, scarsa ventilazione, mancanza di acqua fresca o impossibilità per l’animale di accedere a un ambiente interno o a un ricovero adeguatamente rinfrescato.

L’ordinanza richiama inoltre i proprietari e i detentori degli animali alle proprie responsabilità, imponendo l’obbligo di garantire costantemente una protezione efficace dal sole e dal caldo, la disponibilità continua di acqua fresca collocata all’ombra, condizioni igienico-sanitarie adeguate e una custodia attenta, evitando di lasciare gli animali incustoditi in ambienti soggetti a forti aumenti di temperatura, compresi i veicoli in sosta.

Le disposizioni entreranno in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Crosia e resteranno efficaci fino al 31 agosto 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche legate all’andamento delle condizioni meteorologiche.

La violazione dell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, fatti salvi i casi più gravi che potranno integrare i reati previsti dagli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale in materia di maltrattamento e abbandono di animali.

Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela del benessere animale, invitando tutti i cittadini a collaborare con senso di responsabilità per proteggere gli animali durante i periodi di caldo intenso.