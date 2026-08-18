Estate in sicurezza: interventi della GdF di Crotone in tutta la provincia in occasione della stagione estiva

Il Comando Provinciale di Crotone, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, ha predisposto un articolato dispositivo operativo finalizzato a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, in vista del notevole afflusso di persone che interessa le località ad alta vocazione turistica della provincia.

L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, con particolare riferimento alla fascia costiera, ha comportato, nel corso del mese di luglio e delle prime settimane di agosto, l’impiego complessivo di 400 finanzieri, per l’esecuzione di mirati e coordinati interventi con particolare attenzione alla repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria che interessano le strutture turistico-ricettive, gli stabilimenti balneari, le adiacenti aree di sosta e gli esercizi commerciali ambulanti.

L’attività di controllo è stata ulteriormente rafforzata lungo le principali arterie stradali e in prossimità dei luoghi maggiormente interessati dalla movida estiva, attraverso l’impiego di 190 pattuglie.

Il contrasto alle violazioni fiscali si è sviluppato mediante l’esecuzione di circa 90 controlli nei confronti di altrettanti esercizi commerciali, volti alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi di certificazione degli introiti riscossi, che hanno portato a rilevare 82 irregolarità.

In materia di contrasto al sommerso di lavoro sono stati individuati 6 lavoratori in nero.

Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto della normativa sulla commercializzazione dei prodotti energetici riguardo agli obblighi di trasparenza, mediante l’effettuazione su tutto il territorio regionale di numerosi interventi nei confronti degli impianti di distribuzione stradale, all’esito dei quali è stata contestata n. 1 violazione, relativa alla difformità tra i valori comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e quelli effettivamente praticati.

Significativi risultati sono stati conseguiti nell’ambito della tutela del mercato dei beni e dei servizi, mediante l’effettuazione di 2 interventi, che hanno portato al sequestro complessivo di oltre 180 mila prodotti non conformi alla normativa sulla sicurezza.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nei luoghi della movida (locali di intrattenimento e discoteche in note località balneari) sono stati predisposti mirati interventi con l’impiego di unità cinofile conclusasi con il sequestro di 128 piante di canapa indiana e oltre 13 grammi di sostanze psicotrope.

Le sopra descritte attività sono state svolte in autonomia e d’iniziativa e si affiancano a quelle effettuate in coordinamento con le altre Forze di Polizia nell’ambito delle intensificazioni predisposte delle locali Prefetture, in aderenza alle direttive emanate dal Ministero dell’Interno per la stagione estiva.

L’impegno della Guardia di finanza, attraverso la presenza e l’azione sinergica delle componenti terrestre e aeronavale, proseguirà per tutto il periodo estivo, al fine di assicurare un costante presidio del territorio volto a tutelare la legalità economico-finanziaria, salvaguardare la leale concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, assicurando al contempo la serena e regolare fruizione del tratto costiero e marittimo da parte di tutti i cittadini.