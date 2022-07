Estate Ragazzi dal 25 al 31 luglio al Parco della Mondialità

Condividi

Dopo due anni di assenza, torna a Gallico una delle iniziative più attese e più longeve del territorio. Stiamo parlando dell’Estate Ragazzi, la cui edizione 2022 si terrà dal 25 al 31 luglio nel meraviglio scenario del Parco della Mondialità.

L’iniziativa è promossa e organizzata dalle associazioni e dai movimenti della Famiglia Salesiana di Gallico, con la disponibilità del CE.RE.SO., e rientra nell’ambito delle attività dell’Oratorio Itinerante.

L’evento coinvolgerà numerosi bambini e ragazzi della zona nord di Reggio Calabria e non solo, attraverso momenti di aggregazione, giochi, tornei, gruppi di formazione, spazi di preghiera e di riflessione, celebrazione eucaristica e tanto altro.

Il tema del campo estivo in versione “week edition” è rappresentato dalle Olimpiadi e concederà l’occasione per un confronto su vari argomenti tra i quali la mondialità (proprio nel contesto delle opere concepite e realizzate da padre Aurelio Cannizzaro), la concordia tra i popoli, la pace, la riconciliazione, la gioia dello stare assieme e la santità dell’allegria di don Bosco.

La “giornata tipo” prevede l’accoglienza e l’animazione a partire dalle ore 17.30. A seguire, alle ore 17.50, si svolgeranno i gruppi formativi e dalle ore 18.35 prenderanno il via i giochi ed i tornei olimpici. La giornata si concluderà alle ore 19.45 con la “buonanotte salesiana” ed i saluti.

Il gruppo Animatori, composto da circa quaranta persone, è già a lavoro per offrire ai bambini ed ai ragazzi partecipanti con spirito di volontariato e di servizio una settimana alternativa di questa estate.

C’è ancora tempo per partecipare dall’Estate Ragazzi 2022. Per effettuare la pre-iscrizione basta inviare un messaggio whastapp al numero di telefono 3208432912 indicando cognome, nome, data di nascita del ragazzo/ragazza ed il numero di telefono di un genitore. Il campo estivo è aperto a bambini dai 5 anni in su.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina facebook ed il profilo Instagram “Oratorio Don Bosco di Gallico”.