Estate Reggina ai nastri di partenza, online l’Avviso pubblico per la selezione degli eventi per la celebrazione del 50° dei Bronzi

Mentre l’amministrazione comunale è pronta a chiudere sui bandi del Fondo unico per lo spettacolo con 940 mila euro da destinare ad eventi in periferia, proseguono le attività legate all’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che comporranno il calendario dell’Estate Reggina.

«Da lunedì in poi ha detto Nino Malara, consigliere comunale delegato ai Grandi eventi – avremo la possibilità di allestire un palinsesto lungo e di livello per celebrate al meglio l’anniversario dei nostri eroi venuti dal mare».