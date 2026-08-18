Estate sicura nel vibonese: la GdF in campo contro abusivismo, evasione fiscale e lavoro nero

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito del piano regionale di

intensificazione dei servizi per la stagione estiva, ha rafforzato il dispositivo operativo finalizzato a garantire la

sicurezza e il rispetto della legalità economica nelle località a maggiore vocazione turistica della provincia.

L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, con particolare riferimento alla fascia costiera, ha

interessato i principali comparti connessi al turismo, con mirati interventi a contrasto del lavoro sommerso

nonché in materia di sicurezza dei prodotti e regolarità delle locazioni turistiche.

I controlli hanno interessato proprio settore delle locazioni turistiche, dove sono state accertate 6 violazioni

amministrative connesse alla mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.). In uno dei casi

sono inoltre emersi profili di rilevanza fiscale relativi all’omessa certificazione del canone di locazione pattuito.

In materia di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, presso uno stabilimento balneare sono stati identificati

37 lavoratori, dei quali 9 risultati irregolari e 2 completamente “in nero”, con l’avvio dei conseguenti

adempimenti.

Significativi risultati sono stati conseguiti anche nell’ambito della tutela del mercato dei beni e dei servizi. Sono

stati sequestrati in via amministrativa quasi 7000 articoli di bigiotteria non conformi agli obblighi informativi

previsti a tutela del consumatore.

Le sopra descritte attività si inseriscono nel più ampio dispositivo di intensificazione dei servizi predisposti per la

stagione estiva e confermano l’efficacia del modello operativo integrato della Guardia di Finanza, nel quale il

controllo economico-finanziario del territorio svolto dai reparti terrestri si coniuga con le peculiari capacità della

componente aeronavale, assicurando un presidio più capillare della fascia costiera e del demanio marittimo.

L’impegno della Guardia di Finanza, attraverso la presenza e l’azione sinergica delle componenti terrestre e

aeronavale, proseguirà per tutto il periodo estivo, al fine di assicurare un costante presidio del territorio volto a

tutelare la legalità economico-finanziaria, salvaguardare la leale concorrenza e garantire la tutela dei

consumatori, assicurando al contempo la libera e regolare fruizione del patrimonio pubblico e della fascia

costiera da parte di tutti i cittadini.