Estate sostenibile a Praia a Mare: raccolta rifiuti più efficiente e attenzione all’ambiente

Garantire il benessere dei cittadini e accogliere al meglio chi sceglie Praia a Mare per le vacanze estive, assicurando il massimo impegno per una città pulita, ordinata e decorosa.

Sono questi gli obiettivi principali che hanno guidato l’azienda Ecoross – gestore del Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale nel predisporre un piano potenziato di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre.

Nel dettaglio, è prevista una terza raccolta settimanale della frazione organica, per rispondere con maggiore efficienza all’aumento fisiologico dei volumi durante l’estate.

Il nuovo calendario di raccolta comporta anche una modifica degli orari di esposizione dei rifiuti: a luglio e settembre i cittadini dovranno esporli entro le ore 5:00 del giorno di raccolta, mentre ad agosto l’esposizione dovrà avvenire entro le ore 4:00.

«Insieme all’azienda Ecoross stiamo facendo di tutto per garantire a residenti e turisti una città più pulita e accogliente dichiara il Sindaco di Praia a Mare, dott. Antonino De Lorenzo.

Il potenziamento della raccolta rifiuti per le utenze domestiche è solo una delle azioni messe in campo per migliorare la vivibilità del nostro territorio. Ora chiediamo la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, perché una Praia a Mare più bella è una responsabilità condivisa.

Allo stesso tempo, saremo fermi e vigili nel garantire il rispetto delle regole, non esitando ad applicare le dovute sanzioni nei confronti di chi non rispetta il calendario e le prescrizioni previste».

L’Amministrazione Comunale e l’azienda Ecoross invitano tutti a rispettare il nuovo calendario e gli orari indicati, così da contribuire in maniera concreta al decoro urbano e alla qualità della vita, in un momento dell’anno in cui la città diventa vetrina per migliaia di visitatori.

Di seguito il calendario su base settimanale che sarà in vigore da lunedì prossimo 30 giugno: