Etichetta Day – Il 10 luglio un evento immersivo tra tecnica, salute, comunicazione e valorizzazione del prodotto calabrese

Si è svolto mercoledì 10 luglio, presso la sede IROS nella Zona Industriale di San Marco Argentano, il secondo e più significativo appuntamento dell’Etichetta Day.

Una giornata operativa, concreta e altamente partecipata, che ha riunito aziende, produttori e operatori del settore agroalimentare attorno a un obiettivo condiviso: valorizzare il territorio calabrese attraverso lo strumento dell’etichetta.

L’evento ha preso avvio con l’intervento di Francesco Pacienza, fotografo, giornalista cultore e promotore del territorio calabrese, che ha offerto spunti tecnici e pratici sul tema “Norme e suggerimenti per un’etichetta conforme e chiara”.

Subito dopo, i saluti istituzionali del Sindaco di San Marco Argentano Virginia Mariotti che ha ribadito l’importanza dell’etichetta come strumento di promozione, identità e trasparenza per i prodotti locali.

Tra i momenti più intensi della giornata, l’intervento del Dott. Ferdinando Laghi, Vicepresidente nazionale ISDE – Medici per l’Ambiente e Consigliere regionale della Calabria, che ha incentrato il proprio contributo su “Filiera alimentare, etichettatura e salute”, richiamando l’attenzione sul legame tra corretta informazione, ambiente e benessere della collettività.

A seguire, Valter Romani, esperto di comunicazione, ha messo in luce “l’importanza di creare e comunicare nel modo giusto”, ponendo l’accento sul ruolo narrativo dell’etichetta come mezzo strategico per raccontare l’identità di un prodotto.

Giuseppe Paonessa, esperto in finanza agevolata, ha concluso la serie di interventi con un’analisi approfondita sulle opportunità di sviluppo per il comparto agricolo e agroindustriale, attraverso la finanza agevolata pubblica e gli strumenti di crescita già disponibili.

La conduzione dei lavori è stata affidata a Gianni Sanzo, CEO della Comagus Srl e ideatore dell’iniziativa, che ha guidato i partecipanti in un percorso coerente, dinamico e ricco di contenuti tecnici e prospettive innovative.

Durante l’intera giornata si sono tenute prove pratiche di stampa etichette, premi e riconoscimenti, stand con degustazioni di prodotti tipici calabresi e momenti di networking con le associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, AIC, FederTerziario, CIA, Coldiretti e Copagri. Il tutto è stato arricchito da un allestimento dedicato ai sapori calabresi, attraverso banchetti espositivi che hanno permesso di assaporare le eccellenze del territorio.

In una nota, Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria e del Polo Digitale PA, ha espresso grande apprezzamento per il successo dell’iniziativa, sottolineando come, per la prima volta in Calabria e in Italia, si sia riusciti a raccontare il territorio attraverso l’etichetta.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’ideatore dell’evento, Gianni Sanzo, promotore di un progetto esclusivo nato in Calabria e destinato a estendersi su scala nazionale.

A sostenere l’evento erano presenti anche i relatori del primo incontro del 28 giugno, che si era svolto presso la Biblioteca “E. Conti” di San Marco Argentano.

In quella occasione, avevano contribuito attivamente: Antonella Campanella, direttrice del Salone “De Gusto”; Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria; Elisabetta Santoianni, Presidente provinciale AIC; Mario Grillo, Responsabile CIA Calabria; Laura Barbieri, Presidente FIPE Confcommercio Cosenza; Roberto Vernioli, Responsabile FederTerziario Cosenza; Fabio Vaccaro, responsabile progetto Urchet – Comagus Srl, e Francesco Cannataro, Coordinatore nazionale del Polo Digitale PA e Antonio Andreoli, Presidente di Lavorare in Calabria e dell’Accademia del Territorio, che nella prima giornata aveva anche condotto i lavori della conferenza con grande competenza e capacità di sintesi.

Durante il secondo incontro, questi relatori hanno preso parte come osservatori e sostenitori dell’iniziativa, testimoniando la continuità, la sinergia e l’unicità del percorso tracciato da Etichetta Day, che sta creando in Calabria un nuovo modello di promozione integrata, normativamente solida e culturalmente identitaria.