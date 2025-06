“Etichetta Day”: La Calabria si racconta al mondo attraverso le sue etichette

San Marco Argentano (CS) – Non un semplice pezzo di carta, ma un passaporto per i mercati globali. Non un mero obbligo di legge, ma la voce narrante dell’anima di un territorio. È questa la visione al centro dell'”Etichetta Day”, un’iniziativa strategica per il futuro dei prodotti calabresi, che verrà presentata in conferenza stampa il prossimo 28 giugno a San Marco Argentano. L’evento principale, in programma per il 10 luglio, mira a trasformare l’etichetta da adempimento burocratico a potente strumento di storytelling e successo internazionale.

La conferenza di presentazione si terrà alle ore 10:00 del 28 giugno presso la Sala “Milvia Tenuta” della Biblioteca comunale “E. Conti”. L’incontro illustrerà come l’etichetta sia diventata il primo e più immediato biglietto da visita per le eccellenze della Calabria, dall’olio “oro liquido” ai vini che racchiudono la storia dei loro vitigni, fino ai dolci e ai prodotti tipici custodi di ricette secolari.

In un mercato sempre più competitivo e attento, una comunicazione chiara, trasparente e accattivante sull’etichetta è fondamentale. È attraverso di essa che il consumatore percepisce l’identità, la qualità e la storia che si celano dietro a ogni prodotto, costruendo un ponte di fiducia che valorizza la tipicità e permette alle produzioni locali di distinguersi.

Per questo, Comagus srl con il suo brand Urchet ha ideato l'”Etichetta Day”, che si svolgerà il 10 luglio nella Zona Industriale di San Marco Argentano. L’evento è concepito come un’esperienza formativa e immersiva, un vero e proprio viaggio per svelare il potenziale inespresso delle eccellenze calabresi. Produttori, designer, esperti di marketing e responsabili qualità saranno guidati attraverso le normative più recenti, le strategie di design più innovative e le tecniche di storytelling capaci di trasformare ogni etichetta in “un seducente e autentico frammento della Calabria”.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa, la conferenza stampa del 28 giugno vedrà la partecipazione di un parterre di voci autorevoli. Sarà presente un rappresentante dell’assessorato regionale alle Politiche Agricole, a sottolineare il sostegno delle istituzioni. Al suo fianco, interverranno i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, il Calabria Wine & Design Festival, che da sempre lega l’estetica alla cultura enologica, e il Direttore del Salone DeGusto, punto di riferimento per la promozione agroalimentare. Una sinergia di forze unite da un’unica missione: elevare la Calabria e le sue produzioni.

L’ambizione è chiara: fare di ogni etichetta un racconto indimenticabile e un passaporto per conquistare il mondo, narrando con orgoglio un’identità autentica. “Un’etichetta ben fatta non è un mero adempimento, ma un’opportunità irripetibile”, sottolineano i promotori. Un nuovo capitolo per la Calabria, che guarda al futuro andando “oltre lo scatto” e “oltre l’etichetta”.