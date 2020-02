Etna: l’8 e 9 febbraio la prima tappa della 2° edizione del “Fontalba Snow Trophy”, il weekend sulla neve farà tappa anche a Gambarie

Condividi

Prima tappa in programma sulle piste catanesi. Poi si traghetta verso Gambarie e ultimo appuntamento in Friuli-Venezia Giulia. Sport e divertimento si confermano il mix perfetto: tantissime le adesioni per questa seconda edizione del #FST2020

Sarà l’Etna a dare ufficialmente il via alla seconda edizione del Fontalba Snow Trophy, il weekend sulla neve che combina in un mix perfetto sport e divertimento. La meravigliosa location del vulcano attivo più alto d’Europa sarà il teatro della prima tappa di un trittico di date tutte da vivere e gustare, con le novità Gambarie (22 e 23 febbraio) e l’ultima tappa in Friuli-Venezia Giulia, sponda Tarvisio, il 3 marzo.

Fondamentale, anche per questa edizione il prezioso sostegno di tanti Partners, istituzionali e commerciali: dal Title Partner Fontalba a #FOTIAUTO (concessionaria ufficiale Jaguar Land Rover in Sicilia per le province di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento), da Cottanera alla partnership tecnica con Decathlon Milazzo, per proseguire con i Comuni di Linguaglossa e Pro loco di Linguaglossa, il Comune di Santo Stefano in Aspromonte ed il “Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo”, ed ancora il Comitato Regionale Sicilia della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ed i Comitati Territoriali di Messina, Catania e Reggio Calabria, il Comitato Regionale Sicilia della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ed il CUS UniMe di Messina.

Motori accesi e pronti a partire, dunque, il prossimo weekend dalla prima tappa su Monte Conca – Piano Provenzana. Confermati gli ingredienti che hanno dato il successo alla prima edizione: 3 tornei sportivi amatoriali (sci, snowboard e lo spettacolare snow volley) e spazio a momenti di puro divertimento con gli apres ski a suon di musica mixata per l’occasione da Fabrizio Duca (il sabato) e dallo staff del gruppo DOSE (la domenica).

Tutte le info su infosnowtrophy@gmail.com o sui social ufficiali dell’evento Facebook e instagram