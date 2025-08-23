+Europa: al tavolo regionale del centrosinistra le nostre proposte al centro del dibattito

Al tavolo del centrosinistra abbiamo portato con convinzione il documento politico elaborato dai nostri coordinamenti territoriali.

Alla riunione di questa mattina ha partecipato Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi e Dirigente nazionale di Più Europa, che ha dichiarato:

“Registriamo con forza l’attenzione sulla nostra proposta di una legge regionale sul fine vita, un tema di civiltà che non può più attendere, insieme a quelle sulla trasparenza nella gestione del debito della sanità regionale e di un osservatorio permanente che garantisca attuazione ai programmi sull’Alta Velocità, pilastri di una Calabria che vuole garantire diritti, libertà individuali e opportunità reali ai suoi cittadini”.

Signoretta ha poi aggiunto: “Siamo soddisfatti per la prima apertura ai nostri temi: un segnale che conferma come il nostro metodo politico quello di confrontarci nei tavoli dove si decidono i processi e non sui giornali stia producendo risultati”.

E ha concluso: “Lunedì ci confronteremo con il candidato a Presidente Tridico, a cui chiederemo lo stesso livello di impegno: vogliamo che queste battaglie siano assunte come priorità, perché la Calabria ha bisogno di scelte coraggiose e concrete, capaci di incidere realmente nella vita delle persone”.