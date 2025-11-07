Senza categoria

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio3 ore fa
61 minuto di lettura
cantiere 27 - europe direct reggio

Europe Direct Reggio Calabria presenta “Cantiere 27”: un’iniziativa di design civico per trasformare l’incompiuto in innovazione territoriale.

Primo appuntamento: giovedì 14 novembre, Spazio Giovanile “GenerAttivi”, Reggio Calabria
Ore 17:30.

Cantiere 27 è l’iniziativa promossa dallo Europe Direct del Comune di Reggio Calabria che parte proprio da qui: da ciò che è rimasto in attesa, interrotto, dimenticato, ma capace di riattivarsi.

Un percorso di design civico per riflettere sul valore latente dell’incompiuto e trasformarlo in occasione di innovazione civica e territoriale.

Il primo incontro pubblico si terrà giovedì 14 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso lo Spazio Giovanile “GenerAttivi” di Reggio Calabria, e sarà dedicato a un dialogo aperto sul “sospeso” come leva per ripensare il territorio oltre che per presentare agli organi di stampa il progetto.

