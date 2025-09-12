Eventi criminali a Corigliano Rossano, Graziano “subito sgravi per gli stabilimenti balneari in crisi”

«La stagione estiva appena conclusa è stata una delle più difficili degli ultimi anni per il litorale di Corigliano-Rossano.

I gravi fatti criminali che si sono verificati lungo la costa nel cuore della stagione estiva hanno minato la serenità dei cittadini, allontanato i turisti e prodotto danni economici enormi, soprattutto per gli stabilimenti balneari che hanno registrato cali di incassi significativi rispetto alla scorsa estate».

È quanto dichiara Giuseppe Graziano, candidato alle prossime elezioni regionali nella Lista Casa Riformista a sostegno di Pasquale Tridico, che lancia una proposta immediata rivolta all’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano e un impegno preciso a livello regionale.

«Al Comune di Corigliano-Rossano spiega Graziano chiedo di introdurre uno sgravio straordinario sulle imposte comunali dovute dagli stabilimenti balneari, a partire dal canone per la concessione demaniale marittima, fino alla TARI, all’IMU per le strutture e all’imposta sulla pubblicità.

È un atto di giustizia e di responsabilità: non possiamo chiedere a chi ha perso incassi di sostenere gli stessi carichi fiscali di sempre».

L’impegno va oltre il livello locale: «Una volta eletto in Consiglio regionale aggiunge proporrò una misura speciale, una moratoria, per lo sgravio totale delle imposte regionali dovute dagli stabilimenti balneari di Corigliano-Rossano per l’anno 2025.

Parliamo della tassa regionale di concessione demaniale e dell’IRAP. Un sostegno concreto per permettere a queste imprese di rialzarsi dopo un’estate segnata da perdite e difficoltà».

«Chi investe nel turismo e garantisce lavoro conclude Graziano va difeso e sostenuto. Non bastano parole di solidarietà: servono provvedimenti concreti.

È così che si salvaguarda un comparto strategico per l’economia di Corigliano-Rossano e per l’intera Calabria».