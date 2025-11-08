Expo Fata, oggi affollata inaugurazione a Comalca

Alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose ha aperto i battenti Expo Fata 2025 che, oltre alla copiosa esposizione di mezzi agricoli, ha presentato e presenta, quest’anno, speciali attrattive e protagonisti di eccezione.

Colori, suoni, odori e sapori della tradizione calabrese campeggeranno durante l’intera giornata di domenica nella quale sarà possibile per i visitatori consumare, a prezzo fiera, l’originale tartufo di Pizzo Calabro, i torroni di Bagnara e sentire i profumi più autentici della Calabria presenti in fiera con l’essenza di zagara, limone, bergamotto, liquirizia dell’antica Profumeria Carpentieri.

Sarà, per i visitatori e le famiglie, l’occasione per poter acquistare direttamente dagli Operatori del Centro Agroalimentare, fra le 10.00 e le 13.00, la frutta appena arrivata in mercato ai prezzi speciali praticati nel contesto all’ingrosso.