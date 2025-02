Export e imprese, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia presenta l’offerta dei servizi 2025

Una full immersion di due giorni per approfondire le opportunità messe a disposizione dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia per sostenere i processi di internazionalizzazione.

Le date da segnare in rosso sono il 20 e il 21 febbraio quando l’ente camerale, in collaborazione con l’azienda speciale Promocalabriacentro, il Punto Impresa Digitale e Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione, presenteranno l’offerta dei servizi 2025 rivolta alle imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al fine di supportarle nei processi di export.

In particolare, gli incontri si svolgeranno giovedì 20 febbraio alle ore 15 nella sede di Vibo Valentia, venerdì 21 febbraio alle ore 10 nella sede di Crotone e, infine, il 21 febbraio alle ore 15 nella sede di Catanzaro con la partecipazione dei referenti dell’ente camerale e della Promos Italia per illustrare nel dettaglio le iniziative rivolte a tutte le imprese.

In occasione dei tre eventi le aziende presenti potranno realizzare incontri one-to-one di approfondimento.

L’offerta dell’ente camerale prevede, nello specifico, l’organizzazione di incoming di buyers esteri e iniziative commerciali in mercati internazionali, l’offerta di servizi per lo sviluppo digitale attraverso i social, l’e-commerce e marketplace e momenti di formazione tramite master e corsi executive.

Saranno, inoltre, presentate le iniziative di business che saranno predisposte nell’ambito di Expo Osaka 2025 e le finalità del bando dell’ente camerale che destina contributi per le manifestazioni fieristiche internazionali.

Per partecipazione e iscrizioni è possibile collegarsi al seguente link: https://eventi.promositalia.camcom.it/calendario/eventi-informativi/catanzaro-crotone-e-vibo-valentia-open-day-per-l-internazionalizzazione-2025.kl