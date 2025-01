Fabio Capello, Ariedo Braida, Gianluca Zambrotta e Antonio Cabrini, i prossimi ospiti della mostra ‘Il Calcio è Arte’

Prosegue con grande successo il ciclo di incontri della mostra ‘Il Calcio è Arte’, in corso presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria dal 14 dicembre 2024 al 3 marzo 2025. Nell’ambito dell’iniziativa, il 3 e il 5 febbraio 2025, presso l’aula magna ‘Quistelli’ dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terranno due conferenze di assoluto rilievo, promosse dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con protagonisti d’eccezione del mondo del calcio.

Lunedì 3 febbraio, alle ore 11:30, si terrà la conferenza ‘Il Calcio è Arte’, un incontro che esplorerà la dimensione estetica, strategica e culturale dello sport più amato al mondo. A discutere del tema, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Falcomatà, saranno due figure iconiche del calcio internazionale: Fabio Capello, allenatore di fama mondiale e profondo conoscitore del gioco e Ariedo Braida, dirigente sportivo tra i più influenti del panorama calcistico. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Marco Russo, giornalista di DAZN.

Mercoledì 5 febbraio, sempre alle ore 11:30, sarà la volta della conferenza ‘Il Calcio ieri ed oggi’, un confronto tra generazioni che metterà in luce l’evoluzione del calcio sotto diversi aspetti tecnici, tattici e culturali. Sul palco dell’aula magna ‘Quistelli’, dopo i saluti istituzionali, interverranno due leggende del calcio italiano: Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006 ed ex difensore di Juventus e Barcellona, e Antonio Cabrini, icona della Nazionale e protagonista del trionfo mondiale del 1982. A moderare l’incontro sarà Roberto Gotta, giornalista e autore di riferimento per il calcio internazionale.

Entrambi gli appuntamenti, organizzati da Palazzo Alvaro in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, rappresentano un’opportunità unica per studenti, appassionati e addetti ai lavori di approfondire il significato e l’impatto del calcio come fenomeno culturale e sociale, attraverso il racconto diretto di chi ha scritto pagine indelebili della storia di questo sport. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.